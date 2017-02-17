Новый праздник и другие новости Заксобрания

17.02.2017 10:28 287

Первое в этом году заседание сессии Законодательного Собрания области выдалось особенно насыщенным. Причём большинство принятых решений непосредственно коснутся жизни калужан.

Отныне 11 ноября будет считаться региональным праздником – в этот день в 1480 году закончилось Великое стояние на реке Угре – победным для русских войск образом. Созданы правовые условия для присвоения отдельным населенным пунктам области статуса исторических поселений регионального значения. Расширен круг предприятий, получающих налоговые льготы – это должно стать дополнительным стимулом экономического развития региона.

С 1 января 2018 года калужан ждёт новый порядок расчета налога на имущество физических лиц: он будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. В текущем году сохранится действующая система расчетов на основе инвентаризационной оценки.

Праздник 11 ноября

Калужская инициатива увековечивания Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре набирает обороты. Идея сделать этот день памятной датой федерального значения была поддержана и депутатами, и калужской общественностью.

Законодательная инициатива для Государственной Думы находится в стадии подготовки. Однако депутаты решили для начала сделать то, что находится в их компетенции. Результат – внесение изменений в региональный закон о праздниках.

По свидетельствам историков, именно 11 ноября 1480 года хан Ахмат ушел с берегов Угры после длительного противостояния с объединенными русскими войсками. Это стало началом развития независимого Московского государства, приемником которого является современная Россия.

- Безусловно, это важное предложение, которое поступило от губернатора. Я считаю это надпартийный проект, который должен объединять всех, кто считает себя патриотом великой России. Как отметил президент, патриот это не только тот кто заявляет о своей любви к Отечеству, но и тот, кто что-то делает во благо Родины. То, что мы поднимаем такие вопросы, послужит сохранению исторической памяти и приумножению славных дел нашей великой России, - отметил в связи с этим первый заместитель председателя Законодательного Собрания Виктор Бабурин.

Кроме того, депутаты дополнили и перечень памятных дат. Этот статус присвоен 26 июня как Дню мирного использования ядерной энергии. В этот день состоялся энергетический пуск первой в мире атомной электростанции промышленного типа в Обнинске.

Памятной датой стало также 1 декабря - День рождения уроженца Калужской области Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

Льготы тем, кто модернизирует производство

Не секрет, что бурное развитие предприятий новой экономики в регионе не в последнюю очередь обусловлено налоговыми льготами для инвесторов. Согласно региональному закону о государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности предприятия, модернизирующие производство и зарегистрированные на территории области в качестве юридических лиц пользуются льготами по налогам на прибыль и на имущество.

Законодатели приняли поправку, согласно которой эти налоговые льготы будут теперь распространяться и на расположенные в регионе филиалы модернизирующих производство предприятий.

Председатель Законодательного Собрания Виктор Гриб так прокомментировал данное решение: «Калужская область заинтересована в развитии бизнеса. Сейчас такого рода предприятия зарегистрированы в регионе как филиалы, но потом они могут перерегистрироваться и в качестве юридических лиц. Предоставляя такие налоговые льготы, мы получаем прямую экономическую выгоду. Предприятия модернизируют производство, развиваются, и в бюджет от них поступают другие виды налогов».

Исторические поселения регионального значения

На сессии принят закон, согласно которому отдельным населенным пунктам Калужской области может быть присвоен статус исторических поселений регионального значения. Для них будет определен особый порядок утверждения требований к градостроительным регламентам, а правила землепользования и застройки согласовываться с управлением по охране объектов культурного наследия.

По словам Виктора Гриба, если такой статус будет присвоен населенному пункту, то в нем будет установлен особый порядок дальнейшей застройки, развиваться он будет уже сугубо как исторический и культурный центр.