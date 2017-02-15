Научным творчеством подростков заинтересовалась ТПП

15.02.2017 16:42 205

Соглашение о сотрудничестве между Калужской торгово-промышленной палатой и Центром развития творчества детей и юношества «Созвездие» подписано на заседании Совета по инновационной политике при Городском Голове города Калуги, состоявшемся в среду, 15 февраля.

Подписание соглашения прошло в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, который уже несколько лет является партнером «Созвездия» по проведению «Технофестиваля» детского и юношеского научно-технического творчества.

– Именно это поколение детей, занимающихся научно-техническим творчеством, понимающих значение слова «инновации», будет определять будущее нашей страны. Они станут инженерами, создателями новых технологий, – прокомментировала подписание соглашение президент Калужской торгово-промышленной палаты Виолетта КОМИССАРОВА. – Этим соглашением мы расширяем возможности ребят, переводим в практическую плоскость их разработки, которыми уже интересуются серьезные государственные компании. Дети могут предложить оригинальное решение проблем совершенно неожиданным и остроумным образом. Для развития детско-юношеского технического и научного творчества мы будем использовать имеющиеся у нас ресурсы региональных институтов развития.

На заседании совета также состоялся серьезный разговор об инновационных программах детского дополнительного образования с использованием механизмов ранней профессиональной ориентации, действующих в Калуге, с участием начальника управления образования Ольги Лыткиной, директора центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» Светланы Милютиной, директора детско-юношеского центра космического образования «Галактика» Аллы Кононовой. Особое внимание при этом была обращено на создание в Калуге возможностей для появления детского технопарка с соответствующим внутренним наполнением и квалифицированными кадрами.

Николай АКИМОВ, Фото И. Рулёва