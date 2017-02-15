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Ещё одним рынком в Калуге станет меньше

15.02.2017 14:28 22 4028 Оксана КОЛОСОВА
Ещё одним рынком в Калуге станет меньше

В скором времени в Калуге прекратит существование ещё один торговый объект – в районе стадиона «Центральный». Как нам стало известно, руководство одноимённого МУПа, в ведении которого находится данный спортивный объект, начало работу по расторжению с 1 марта договоров аренды с предпринимателями, работающими на площадях, относящихся к стадиону. Причина – предстоящее строительство на этом месте Дворца спорта. Ожидается, что оно начнётся уже в нынешнем году.

В горуправе информацию о расторжении договоров с предпринимателями подтвердили.

- Договором предусмотрено расторжение договорных отношений в одностороннем порядке по инициативе арендодателя, - прокомментировали специалисты отдела экономического прогнозирования Управления экономики и имущественных отношений Калуги. – В настоящий момент свою деятельность на территории стадиона «Центральный» осуществляет 43 предпринимателя. Уведомления о расторжении договоров вручены всем. Часть соглашений подписана обеими сторонами.

В качестве альтернативы работникам мини-рынка предлагают места на ярмарках, расположенных по следующим адресам:

  • ул. Никитина, 70;
  • ул. Маршала Жукова, 38;
  • ул. Гурьянова, 18;
  • ул. Гурьянова, 1;
  • пер. Малинники, 7/2;
  • ул. Московская, 331;
  • ул. Льва Толстого, 55;
  • ул. Моторная, 28;
  • ул. Грабцевское Шоссе, 4 «Б»;
  • ул. Малоярославецкая, 6;
  • ул. Вишневского, 6а.

Между тем в региональном отделении общественной организации «Опора России», которая занимается защитой прав предпринимателей, считают: пока не определён инвестор, который будет строить Дворец спорта, и нет чётких сроков о начале строительства, договорные отношения с предпринимателями-арендаторами должны быть сохранены.

- Иначе в Калуге появится ещё одно «мёртвое» место, как это получилось с рынком, который работал внутри стадиона «Центральный», - говорит руководитель регионального отделения Андрей МОРОЗОВ. – Несколько лет назад торговый объект, который приносил доходы в муниципальную казну, был закрыт под предлогом реконструкции стадиона, но она так и не началась.

Утром в среду, 15 февраля, Андрей Морозов вместе с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Калужской области Андреем КОЛПАКОВЫМ обсудили этот вопрос с городским головой Константином ГОРОБЦОВЫМ.

- Он согласился с нашим мнением о том, что, пока нет конкретики, арендаторы на стадионе «Центральный» могут работать, - рассказал нам руководитель регионального отделения «Опора России». – Договорились, что предпринимателям будут помесячно продлевать договоры аренды, пока не появится ясность со сроками строительства Дворца спорта.

Константин Горобцов согласился временно продлить работу торговцев на стадионе.

Такую же схему Андрей Морозов предлагал применить и в отношении работников, торгующих в крытом здании Центрального рынка. На данный момент нет никакой информации о том, когда начнётся реконструкция купола. Отсутствует даже необходимый для этого проект. В то время как договоры аренды с предпринимателями действуют до 31 марта. Прекратить торговлю они должны с 1 апреля.

- К сожалению, эту идею градоначальник не поддержал, - говорит Морозов. – По его словам, чтобы начать делать проект реконструкции купола, проектировщику сначала нужно зайти в него. А для этого необходимо прекратить там торговлю и провести демонтажные работы вокруг купола, в том числе демонтаж административной части здания.

Добавим: предприниматели Центрального рынка подали в горуправу заявку на проведение митинга в защиту своих прав. Изначально они просили разрешения провести мероприятие 20, 21 или 22 февраля. Однако им было отказано по причине проведения в эти дни в городе мероприятий в рамках празднования Масленицы. Поэтому предприниматели подали повторную заявку, в которой просят согласовать митинг на даты 26-28 февраля или 1 марта.

Фото: Андрей Морозов и balalar.ru.


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Тэги: общество андрей морозов константин горобцов андрей колпаков

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