Главная > Новости > Общество

Муниципалитет и «Боевое братство» совместно займутся патриотическим воспитанием

14.02.2017 14:46 0 488

Во вторник, 14 февраля, накануне Дня памяти воинов-интернационалистов, Городской Голова Константин ГОРОБЦОВ встретился с активом Калужского областного отделения «Боевого братства» и других ветеранских организаций.

Председатель совета Калужского областного отделения ВОО ветеранов «Боевое братство» Александр ПОГУДИН рассказал о проводимой общественной организацией работе по патриотическому воспитанию  подрастающего поколения. Это, в частности, городские патриотические форумы, другие значимые общественные мероприятия. Он поблагодарил Городскую Управу за поддержку этих начинаний и налаженное взаимодействие. От имени «Боевого братства» Александр Погудин вручил калужскому градоначальнику памятные подарки.

Константин Горобцов поздравил собравшихся с Днем памяти воинов-интернационалистов и приближающимся Днем защитника Отечества и поблагодарил их за активную работу.

– «Боевое братство» – опора патриотического воспитания, с участием этой общественной организации в Калуге подрастает будущее поколение защитников нашей Родины, – отметил градоначальник. – Сегодня очень важно говорить о патриотизме с молодежью, привносить работу патриотической направленности в стены учебных заведений.

На встрече состоялся серьезный и предметный разговор о задачах патриотического воспитания, ее участники  высказали свои предложения по совершенствованию системы нравственно-патриотического воспитания в городе. Константин Горобцов обещал оказать содействие ветеранам локальных войн в оборудовании  будущего музея памяти воинов-интернационалистов, помещение для которого было выделено на улице Николо-Козинской. Также Константин Михайлович предложил «Боевому братству» продолжить совместную работу по патриотическому воспитанию населения в Калуге и составить для этого план совместных мероприятий, которые будут реализованы в течение года.

 

Николай АКИМОВ, Фото И. Рулёва


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: oбщество власть городской голова калуги константин горобцов

Еще новости из рубрики «Общество»

Константин Горобцов ознакомился с деятельностью 35-го завода 14.02.2017 13:35

Число школьников за два года выросло на 4 000 14.02.2017 12:33

Доходы бюджета увеличились на 5 миллионов 13.02.2017 14:38

Армрестлинг – занятие для мужественных людей 10.02.2017 09:13

Константин Горобцов: «Мы поддерживаем важные для города производства» 09.02.2017 17:35

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 19 февраля, 12:00
Снежно-пенное шоу «В стране гигантских мыльных пузырей»
Филармония
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
пт 24 февраля, 21:00
Первый GO-GO батл города
CUBA BAR

Для детей

ср 15 февраля, 10:30
Интерактивная постановка: "Зимний парк"
Фото-театр "Клевер"
чт 16 февраля, 18:00
Мастер-класс "Открытка Рубашка"
Дом мастеров
сб 18 февраля, 10:30
Мастер-класс "Игрушка из фетра"
Дом мастеров
сб 18 февраля, 12:00
Зимняя сказка "Морозко"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

ср 15 февраля, 17:30
Концерт «По волнам моей памяти»
Городской досуговый центр
чт 16 февраля, 19:00
Концерт «В мире животных»
Дом музыки
чт 16 февраля, 19:00
Концерт «Кабаре Бродячая собака и вся эта суета»
ОРИОН, КЗТА
пт 17 февраля, 19:00
Концерт группы Ария. «Кровь за кровь»
Арена КТЗ, ДК

Кино

Притяжение
Три икса: Мировое господство
Звонки
Балерина
Новости компаний

«МегаФон» рассказал о том, как быстрее всех найти подарок для любимого человека, а заодно и самого любимого человека

Абонентов мобильной связи «Ростелекома» в Калуге уже больше 1000

«Ростелеком» обеспечил возможность электронной записи в школы Калужской области

Бизнес по-настоящему вместе с МегаФон

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Валентинки

Viktorch1311 Вчера 15:11

ЧК - ИК

Viktorch1311 13 фев 2017 19:34

Артем Летний's блог - День и ночь

Артем Летний 11 фев 2017 00:28

ЧК - КП40

Viktorch1311 08 фев 2017 10:45