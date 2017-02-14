Муниципалитет и «Боевое братство» совместно займутся патриотическим воспитанием

14.02.2017 14:46 488

Во вторник, 14 февраля, накануне Дня памяти воинов-интернационалистов, Городской Голова Константин ГОРОБЦОВ встретился с активом Калужского областного отделения «Боевого братства» и других ветеранских организаций.

Председатель совета Калужского областного отделения ВОО ветеранов «Боевое братство» Александр ПОГУДИН рассказал о проводимой общественной организацией работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Это, в частности, городские патриотические форумы, другие значимые общественные мероприятия. Он поблагодарил Городскую Управу за поддержку этих начинаний и налаженное взаимодействие. От имени «Боевого братства» Александр Погудин вручил калужскому градоначальнику памятные подарки.

Константин Горобцов поздравил собравшихся с Днем памяти воинов-интернационалистов и приближающимся Днем защитника Отечества и поблагодарил их за активную работу.

– «Боевое братство» – опора патриотического воспитания, с участием этой общественной организации в Калуге подрастает будущее поколение защитников нашей Родины, – отметил градоначальник. – Сегодня очень важно говорить о патриотизме с молодежью, привносить работу патриотической направленности в стены учебных заведений.

На встрече состоялся серьезный и предметный разговор о задачах патриотического воспитания, ее участники высказали свои предложения по совершенствованию системы нравственно-патриотического воспитания в городе. Константин Горобцов обещал оказать содействие ветеранам локальных войн в оборудовании будущего музея памяти воинов-интернационалистов, помещение для которого было выделено на улице Николо-Козинской. Также Константин Михайлович предложил «Боевому братству» продолжить совместную работу по патриотическому воспитанию населения в Калуге и составить для этого план совместных мероприятий, которые будут реализованы в течение года.

Николай АКИМОВ, Фото И. Рулёва