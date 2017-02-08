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Снега выпало много, но почва не промёрзла – каким ожидается половодье-2017

08.02.2017 12:58 2 503 Оксана КОЛОСОВА
Снега выпало много, но почва не промёрзла – каким ожидается половодье-2017

В среду, 8 февраля, в Калуге состоялось заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Одной из основных тем совещания стало предстоящее весеннее половодье.

- Последние три года оно проходило спокойно, без подтоплений населённых пунктов. Уровень подъёма воды в период паводка находился существенно ниже средних многолетних значений, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Калужской области Виктор ФЕДОРЕНКО. – Но зима этого года показывает, что успокаиваться не стоит. Количество выпавшего снега и толщина льда на водных объектах превышают средние многолетние значения.

Зимний режим погоды в Калужской области установился в конце октября, на полторы недели раньше, чем обычно. Обильные снегопады привели к тому, что устойчивый снежный покров образовался на месяц-полтора раньше средних многолетних сроков.

- Нарастание снежного покрова проходило быстрыми темпами, так как преобладала прохладная, с осадками, погода. В конце января высота снежного покрова составила от 30 до 40 см, что на 10-20 см больше нормы, - рассказала начальник Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина СЕМЁНОВА. –  Влагозапасы снежного покрова в это время составляли 69,92 мм при норме 40,65 мм.

На одну-две недели раньше, чем обычно, началось и устойчивое промерзание почвы. Однако благодаря большому количеству выпавшего снега увеличение толщины мёрзлого слоя проходило неинтенсивно даже при сильных морозах. По состоянию на 31 января, земля промёрзла на всего на 12-25 см и лишь местами – до 35 см. По средним многолетним показателям глубина мёрзлого слоя к этому времени составляет 30-50 см.

Толщина льда на реках Калужской области по состоянию на 1 февраля составляет: на Оке – 35 см, на Жиздре – 30 см.

Согласно долгосрочным метеопрогнозам, весь февраль в нашем регионе ожидаются минусовые температуры. Плюсовая погода наступит примерно с 10 марта.

- Прогноз, когда произойдёт вскрытие рек и каким будет подъём уровня воды, придёт 5 марта, - добавила Валентина Семёнова. – Я надеюсь, что всё будет нормально, если ночные температуры будут минусовые, а днём будет разогревать. Так как земля не очень сильно заморожена, вода будет потихоньку уходить.

По данным МЧС, при неблагоприятном прохождении паводка наиболее сложная обстановка возможна на территории Дзержинского, Жуковского, Козельского районов и в Калуге.

- Могут быть подтоплены 14 населённых пунктов, до 170 жилых домов с населением более 500 человек, - рассказал Виктор Федоренко. – В результате активного снеготаяния возможно подтопление отдельных строений населённых пунктов в Юхновском, Малоярославецком и Боровском районах.

Чтобы минимизировать возможные негативные последствия, в региональном ГУ МЧС готовят план необходимых для этого мероприятий. В период с 27 февраля по 10 марта руководство Управления проведёт масштабную проверку в тех муниципалитетах, территории которых могут быть подтоплены.

Руководство областного Ростехнадзора беспокоят также некоторые плотины. Часть из них являются бесхозными. Плачевное состояние этих ГТС может стать причиной серьёзных проблем во время весеннего половодья. Подробнее об этом читайте в следующем номере «Калужского перекрёстка» и в новостях на нашем сайте.


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Тэги: мчс общество половодье виктор федоренко валентина семенова

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