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Алмаз, Малина и Леонель – как калужане называют детей

08.02.2017 11:32 20 7965 Елена Французова
Алмаз, Малина и Леонель – как калужане называют детей

Как мы уже писали, в прошлом году в Калужской области рождаемость упала на 4%. Эту тему обсудили в среду, 8 февраля, на областной коллегии ЗАГС.

Традиционно мальчиков родилось больше, чем девочек: 51% и 49% соответственно.

Среди имён девочек по прежнему популярны София и Софья (380 малышек), Виктория (267), Анна (258).

Мальчиков чаще называли Артёмами (371) и Иванами (287). А вот на третье место вышли Александры (285), потеснившие Максимов.

Были зарегистрированы новорожденные с необычными именами. Так, девочек назвали Авигея, Веста, Гавриила, Дея, Ива, Малина, Мадонна, Милолика, Серена, Ярославна, Ясна.

А мальчиков - Алмаз, Дарий, Леонель, Всевлад, Мефодий, Ренальдо и Элекс.


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Тэги: общество статистика дети

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