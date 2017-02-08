Алмаз, Малина и Леонель – как калужане называют детей

Как мы уже писали, в прошлом году в Калужской области рождаемость упала на 4%. Эту тему обсудили в среду, 8 февраля, на областной коллегии ЗАГС.

Традиционно мальчиков родилось больше, чем девочек: 51% и 49% соответственно.

Среди имён девочек по прежнему популярны София и Софья (380 малышек), Виктория (267), Анна (258).

Мальчиков чаще называли Артёмами (371) и Иванами (287). А вот на третье место вышли Александры (285), потеснившие Максимов.

Были зарегистрированы новорожденные с необычными именами. Так, девочек назвали Авигея, Веста, Гавриила, Дея, Ива, Малина, Мадонна, Милолика, Серена, Ярославна, Ясна.

А мальчиков - Алмаз, Дарий, Леонель, Всевлад, Мефодий, Ренальдо и Элекс.