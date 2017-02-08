Количество свадеб резко сократилось в Калужской области

За 2016 год в Калужской области узами брака решили себя связать 6958 пар. Это сразу на 1364 меньше, чем годом ранее, сообщает Калугастат.
Количество разводов при этом наоборот выросло: с 4490 в 2015 году до 4532 в 2016. На 100 зарегистрированных браков в области приходилось 65 расторгнутых.
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