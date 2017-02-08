В Калужской области сократилось городское население

Как мы уже рассказывали, в 2016 году в Калужской области наблюдалась естественная убыль населения. Однако за счёт миграции число жителей нашего региона за 12 месяцев все равно увеличилось.

Как сообщает Калугастат, в 2016 году область прибыло 32 297 человек, выбыло – 24 541 человек. Миграционный прирост составил 7756 человек.

Кроме того, 10 608 человек сменили место жительства внутри области. В результате внутриобластной миграции сельское население увеличилось, а городское сократилось на 596 человек.