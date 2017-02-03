Калужский меценат приютил центр реабилитации диких животных

Калужский областной центр реабилитации диких животных «Феникс» получил временную прописку. Местный меценат разрешил разместить животных на своём участке в микрорайоне Ольговка.

- Один очень добрый человек предоставил «Фениксу» зелёную зону своего участка, - рассказала нам в пятницу, 3 февраля, руководитель «Феникса» Вероника МАТЮШИНА. – Он знает о наших проблемах и трудностях. Участок не такой большой, как нам хотелось бы, но мы довольны тем, что есть.

Весной начнётся благоустройство территории. Строительство вольеров идёт исключительно на собственные средства центра и деньги благотворителей.

- Будем делать максимально удобные вольеры для животных, исходя из тех возможностей, что у нас есть, - добавляет Вероника.- Свободного посещения центра не будет, так как это частная территория. Экскурсантов будем пускать строго по договорённости в определённые дни и часы. Да и животным не комфортно от частых посещений людей.

Сейчас звери находятся на временном содержании в передержках.

Напомним, что острый вопрос с размещением центра реабилитации диких животных «Феникс» стоит давно. Городские власти обещали помочь найти для него землю. Но дело так и не сдвинулось с мёртвой точки.