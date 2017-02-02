Депутатов обвинили в лоббировании похоронного бизнеса

В четверг, 2 февраля, в областной администрации состоялась встреча за «круглым столом», посвящённая проблемам, которые существуют на сегодняшний день в сфере оказания ритуальных услуг. Инициатором совещания стал депутат Государственной думы РФ Александр АВДЕЕВ, который начал работать над этой темой ещё будучи заместителем губернатора.

Основными проблемами в данной сфере были названы утечка информации об умерших и последующее навязывание некоторыми ритуальными компаниями своих услуг родственникам усопшего.

- Это приводит к тому, что конкуренция за, прошу прощения, тело умершего становится настолько, мягко говоря, некрасивой, что это вызывает шок у родственников покойного. И это уж точно никак не способствует нормальному конкурентному развитию данного рынка, - сказал Александр Авдеев. – Картина некрасивая, но её нужно описать, чтобы понимать, почему мы этим занимаемся. Проблемы начинаются, когда родственник сообщает в "Скорую помощь" и полицию, что есть факт смерти и его необходимо подтвердить. Дальше происходит следующее. Не успевает человек положить трубку, как ему уже звонят в дверь. На пороге стоят трое часто не совсем адекватных ритуальных агента, которые наперебой предлагают свои услуги. Понятно, что у человека шок. А у него и так ужасное моральное состояние. Мы понимаем, что произошла утечка персональных данных. На каком этапе это случилось: на уровне диспетчеров, бригад "Скорой помощи" или участковых, можно только догадываться. Установить данный факт достаточно сложно.

- На сегодняшний день слив информации идёт не только от медицинских структур и полиции, - взял слово председатель Ассоциации похоронных компаний Калужской области Сергей БОЛТУНОВ. - Заинтересованы даже работники органов власти! Создаются структуры, где депутаты наших местных органов, имея в своём бизнесе похоронную сферу, пользуются служебным положением, лоббируют интересы в пользу своих компаний.

По словам Сергея Болтунова, те фирмы, которые приняли решение не работать «на сливах», несколько раз предпринимали попытки самостоятельно бороться со своими менее порядочными коллегами.

- Мы делали видео, подтверждающие эти факты (факты навязывания услуг и других нарушений. – прим. ред.). Делали обращения в прокуратуру, министерство здравоохранения, УМВД. Но работа идёт с большой пробуксовкой.

Участники совещания признали: работа по выявлению подобных инцидентов действительно организована слабо. Однако, даже если полиция и возьмётся за это направление более рьяно, нарушители будут отделываться, по сути, всего лишь лёгким испугом.

- В нынешней редакции действующего законодательства это нарушение имеет абсолютно символическое наказание: штраф от 500 до 1000 рублей – на физическое лицо, - пояснил Авдеев. – При том, что вознаграждение за незаконное предоставление информации об умершем, по разным данным, составляет от 5 тысяч рублей.

Выход из ситуации, по мнению депутата, один: вносить поправки в местные нормативные акты и учитывать их при разработке нового федерального закона «О похоронном деле». Этой работой как раз сейчас занимаются депутаты Государственной думы РФ.

О том, какие новшества могут ожидать рынок ритуальных услуг в скором времени и какие ещё проблемы звучали на встрече за «круглым столом», читайте в новостях на нашем сайте, а также в ближайшем номере «Калужского перекрёстка».