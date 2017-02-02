Соню Коробенкову прооперировали только в январе

Маленькую Соню Коробенкову, деньги на лечение которой собирали всем миром в ноябре 2016 года, удалось прооперировать только 13 января. Сделать это раньше не позволяли начавшиеся в организме ребёнка воспалительные процессы. По этой причине операцию, запланированную на 16 ноября, пришлось отложить.
- Только 13 января, когда анализы Сони улучшились, врачи смогли прооперировать её по основному заболеванию, – рассказали нам организаторы сбора средств для девочки – сотрудники благотворительного фонда «Волонтёры – детям». – В операции использовали твёрдую мозговую оболочку, приобретённую на средства благотворителей. К огромному сожалению, после операции ножки Сони так и не стали подвижными.
Шунтирующую систему, которую также приобрели на благотворительные деньги, врачи решили пока не ставить, поскольку гидроцефалия прекратила нарастать и стала компенсированной.
Сейчас София уже находится дома. Родители регулярно привозят её на обследования и осмотры в детскую областную больницу.
Напомним: девочка появилась на свет 8 ноября 2016 года. У неё были диагностированы серьёзные врождённые аномалии, требующие оперативного вмешательства, в том числе экстренного. Благодаря неравнодушию людей деньги на лечение – 262 тысячи рублей – удалось собрать в рекордно короткие сроки.
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