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Соню Коробенкову прооперировали только в январе

02.02.2017 15:04 0 2785 Оксана КОЛОСОВА
Соню Коробенкову прооперировали только в январе

Маленькую Соню Коробенкову, деньги на лечение которой собирали всем миром в ноябре 2016 года, удалось прооперировать только 13 января. Сделать это раньше не позволяли начавшиеся в организме ребёнка воспалительные процессы. По этой причине операцию, запланированную на 16 ноября, пришлось отложить.  

- Только 13 января, когда анализы Сони улучшились, врачи смогли прооперировать её по основному заболеванию, – рассказали нам организаторы сбора средств для девочки – сотрудники благотворительного фонда «Волонтёры – детям». – В операции использовали твёрдую мозговую оболочку, приобретённую на средства благотворителей. К огромному сожалению, после операции ножки Сони так и не стали подвижными. 

Шунтирующую систему, которую также приобрели на благотворительные деньги, врачи решили пока не ставить, поскольку гидроцефалия прекратила нарастать и стала компенсированной. 

Сейчас София уже находится дома. Родители регулярно привозят её на обследования и осмотры в детскую областную больницу.

Напомним: девочка появилась на свет 8 ноября 2016 года. У неё были диагностированы серьёзные врождённые аномалии, требующие оперативного вмешательства, в том числе экстренного. Благодаря неравнодушию людей деньги на лечение – 262 тысячи рублей – удалось собрать в рекордно короткие сроки. 


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Тэги: общество соня корбенкова

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