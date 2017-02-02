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Бешеную лису убили в цехе по производству валенок

02.02.2017 14:38 5 1794 Оксана КОЛОСОВА
Бешеную лису убили в цехе по производству валенок

Инцидент произошёл в конце января в деревне Гачки Мосальского района. Лису, забежавшую в цех по производству валенок, обнаружил один из рабочих. Каким образом животное проникло в помещение, выяснить не удалось. Лису убили, после чего руководство цеха сообщило об инциденте на местную станцию по борьбе с болезнями животных. 

- При  лабораторном исследовании головного мозга лисы установлено, что она больна бешенством, - сообщили нам в Областном комитете ветеринарии в четверг, 2 февраля. – Сразу после того как стали известны результаты экспертизы, были проведены мероприятия по ликвидации и недопущению распространения этого заболевания, а также организованы сходы граждан и подворовые обходы. Жителям деревни вручили специальные памятки. 

Напомним: это не первый случай бешенства в Мосальском районе в нынешнем году. 8 января в деревне Елисеевка обнаружена лиса, задушенная собаками. Лабораторные анализы подтвердили, что она была больна бешенством. В списке неблагополучных населённых пунктов по этому заболевания также значатся деревни Пищалово и Родня. 


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Тэги: общество бешенство

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