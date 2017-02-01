Получить водительские права теперь можно в МФЦ

С 1 февраля калужане могут получить или заменить водительские удостоверения в многофункциональном центре, сообщает УГИБДД России по Калужской области.

Кроме того, МФЦ стал оказывать и услуги ЗАГСа. В центре принимают заявления на заключение, а также расторжение брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. Здесь же можно подать заявление на получение повторного свидетельства о браке, разводе, смерти и так далее, сообщает пресс-служба городской управы.

С адресами офисов МФЦ в Калуге и режимом их работы можно ознакомиться здесь.