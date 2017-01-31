Горуправа просит убрать машины с пяти улиц

В ночь на 1 февраля в Калуге планируется вывозить снег с пяти улиц:
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В связи с этим городская управа просит автомобилистов убрать машины с проезжей части и оставить их на специальных стоянках, либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники.
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