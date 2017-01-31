Горуправа просит убрать машины с пяти улиц

В ночь на 1 февраля в Калуге планируется вывозить снег с пяти улиц:

Железняки

Болдина

Социалистическая

Достоевского (от Рылеева до Плеханова)

Ленина (от пл. Старый Торг до Суворова)

В связи с этим городская управа просит автомобилистов убрать машины с проезжей части и оставить их на специальных стоянках, либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники.