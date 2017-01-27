Главный полицейский области раскритиковал «Безопасный город»

Руководство областного УМВД вышло к губернатору с предложением о модернизации системы «Безопасный город». Об этом руководитель ведомства Сергей ПЛАХИХ рассказал журналистам во время пресс-конференции,состоявшейся в пятницу, 27 января.

- К большому сожалению, та система, которая на сегодняшний день существует в Калужской области, в том числе – в больших городах, таких, как Калуга и Обнинск, не отвечает современным требованиям и не позволяет использовать в полной мере все возможности, - прокомментировал начальник Управления. – В этом направлении мы будем стараться работать и просить помощи в том числе у региональных властей.

Система «Безопасный город» действует в Калужской области с сентября 2014 года. На сегодняшний день в рамках данной системы работают 160 видеокамер в 14 городах региона. Изначально стоимость проекта оценивалась в 40 млн. рублей.