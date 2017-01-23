В Калужской области независимые эксперты оценили качество больниц

23.01.2017 14:18

На днях на портале органов власти Калужской области появилась сводная таблица под названием «Независимая оценка качества медицинских организаций Калужской области в 2016 году».

В ней приведены данные о качестве предоставления услуг в больницах и поликлиниках региона. Баллы медицинским учреждениям выставлялись по ряду параметров, - всего 22. Учитывалось и время ожидания предоставления услуг, и открытость информации о медучреждении и многие другие факторы.

Среди поликлиник больше всего баллов набрала ЦРБ Медынского района, она получила 69,4 балла из 73-х возможных. А в рейтинге стационаров первое место заняла калужская городская больница №2 «Сосновая роща». Ей удалось набрать 71,9 балла из 73-х возможных.

С краткой версией рейтинга вы можете ознакомиться в конце публикации, после небольших раззсказов о лучших клиниках, получивших высокую оценку, а подробные данные можно скачать по ссылкам после каждой из кратких таблиц.

В «Сосновой роще» вводится инновационная система контроля

По результатам независимой оценки больница получила высшие балы, вырвавшись в лидеры.

Уровень оказания помощи больным с сердечно-сосудистой патологией здесь всегда был высоким. У больницы есть и высококвалифицированные кадры и большой опыт. Пациентов «Сосновая роща» принимает круглосуточно, оказывая квалифицированную помощь по направлениям неврология и кардиология: в год бывает более 7 тысяч госпитализаций.

- Мы рады, что пациенты высоко оценили качество работы нашей больницы, - говорит заместитель главного врача по медицинской части Галина СТЕПАНЧУК. – Эта оценка очень важна для нас еще и потому, что анкетирование проводили независимые организации, на результаты оценки администрация больницы повлиять никак не могла.

Рейтинг еще раз подтвердил, что дальнейшее развитие медицинского учреждения можно грамотно спланировать. В 2015-2016 годах руководящий состав больницы прошел обучение в системе менеджмента качества (СМК) на базе образовательного центра высоких медицинских технологий AMTEK KAZAN. Элементы этой системы уже начали внедряться в «Сосновой роще». СМК – это контроль лечебно-диагностического и организационного процесса, включая все его звенья - от работы шлагбаума на въезде до сложных оперативных вмешательств. Участвовать в нем должны все сотрудники больницы. Это сложный и длительный процесс. И здесь главная задача - сформировать у персонала понимание необходимости внедрения данной системы. Будут разработаны и утверждены новые документы для каждого направления деятельности, создана комиссия по качеству, куда войдет не только администрация больницы, но и медицинские работники, сотрудники АХЧ.

- Мы постарались учесть замечания и пожелания, которые были сделаны нам в ходе анкетирования, - отметила Галина СТЕПАНЧУК. – Чаще всего говорилось о длительном времени ожидания в приемном отделении. Этому есть объяснение: больница оказывает в основном экстренную медицинскую помощь, и поступают к нам сложные больные – с инфарктами и острыми инсультами. Загруженность приемного отделения огромная. Кроме того, мы не можем регулировать потоки пациентов, поступающих к нам по «скорой помощи»: каждый день их количество может быть разным. Но мы планируем расширить приемное отделение, увеличить там количество врачей. Администрация больницы будет стараться держать качество работы на должном уровне.

Адрес: г Калуга, ул. Социалистическая 2 а

Сайт: http://sr40.ru

«Пациенты станут нашими партнерами»

В рейтинге государственных медицинских организаций за 2016 год, составляемом министерством здравоохранения Калужской области, стационар ГАУЗ «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» занял 3-е место, а поликлиника - 5-е.

ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД больше четверти века оказывает первичную специализированную медико-санитарную помощь и специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь взрослым и детям с инфекционными заболеваниями, включая ВИЧ-инфекцию. Профессиональная и слаженная команда центра постоянно оптимизирует работу поликлиники и стационара, направляя усилия на обеспечение максимального и всестороннего комфорта пациентов.

- Составляемый уже четвертый год рейтинг регионального минздрава задает для нас вектор дальнейшего развития, - прокомментировала эти данные главный врач ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД к.м.н. Елена Алёшина. - Как показали результаты соцопроса за минувший год, для пациентов принципиально важно не только качество медицинской помощи, но и ее своевременность и доступность, доброжелательное отношение медперсонала. Мы будем и впредь совершенствовать уровень своей компетенции не только в профессиональной сфере, но и в области психологии общения с больными. И очень надеемся, что пациенты станут нашими равноправными партнерами в процессе лечения - будут лояльнее относиться к медработникам и осознают, что очередность помощи наших сотрудников зависит от тяжести состояния больного и промедление в ее оказании более тяжелым больным может стоить им жизни.

Администрация, стационар:

248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.115

Тел. : 8(4842)926-701; тел./факс: 705-033

Поликлиника для больных ВИЧ-инфекцией и другими инфекционными заболеваниями:

248023, г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 1

Тел./факс: 8(4842)57-56-69

Телефоны горячей линии: 8(4842)220-120, 8-910-527-99-56

Email: aids@kaluga.ru

Сайт: http://aids-kaluga.ru/sample-page/o-centre/

РЕЙТИНГ БОЛЬНИЦ И ПОЛИКЛИННИК КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Поликлинники

Наименование МО Показатели, открытости и доступности информации Показатели комфортности условий Показатели, времени ожидания услуги Показатели, доброжелательности, вежливости и компетентности работников Показатели, удовлетворенности оказанными услугами ИТОГО Макс. балл

14 Макс. балл

24 Макс. балл

15 Макс. балл

10 Макс. балл

10 Макс. балл

73 ЦРБ Медынского района 13,4 22 14 10 10 69,4 ЦРБ Перемышльского района 12,7 23 13 10 10 68,7 Областная туберкулезная больница Калужской области 13,5 19 15 10 10 67,5 ЦРБ Барятинского района 13,5 20 14 10 10 67,5 Городская поликлиника г.Кременки 14 17 15 10 10 66 Калужская городская больница № 4 им.Хлюстина А.С. 13,5 19 13 10 10 65,5 ООО МТК Микрохирургия глаза МЗ РФ 12 19 14 10 10 65 ЦРБ Мещовского района 12,7 22 9 10 10 63,7 Калужская областная детская стоматологическая поликлиника 14 15 14 10 10 63 'Городская поликлиника' 13 16 13 10 10 62 Учреждение здравоохранения Медсанчасть № 1 11,4 22 8 10 10 61,4 Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 12,9 13 15 10 10 60,9 Калужская областная клиническая больница 13 16 14 7 8 58 ЦРБ Мосальского района 9 15 10 10 8 52 Калужская областная детская больница 11,5 13 11 8 8 51,5 ООО Стоматолог 6 17 9 10 8 50 Детская городская больница 4 18 7 9 10 48 Калужская городская больница № 5 11 13 9 7 7 47 Наркологический диспансер Калужской области 3,9 17 5 10 10 45,9 Калужский областной клинический онкологический диспансер 10 15 5 6 9 45 ЦРБ Жуковского района 7,6 11 5 5 0 28,6 Медсанчасть № 2 г.Калуга 4,4 10 7 6 0 27,4

Полная версия: Поликлинники Калужской области

Стационары

Наименование МО Показатели, открытости и доступности информации Показатели комфортности условий Показатели, времени ожидания услуги Показатели, доброжелательности, вежливости и компетентности работников Показатели, удовлетворенности оказанными услугами ИТОГО Макс. балл

14 Макс. балл

24 Макс. балл

15 Макс. балл

10 Макс. балл

10 Макс. балл

73 Городская больница № 2 Сосновая роща 13,9 20 13 10 15 71,9 Калужский городской родильный дом 13 19 14 10 15 71 ЦРБ Мосальского района 14 18 14 10 15 71 Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 13,9 20 14 10 13 70,9 Калужская областная клиническая больница 12 19 13 10 15 69 Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер 14 16 14 10 15 69 ЦРБ Мещовского района 12,7 17 14 10 15 68,7 ЦРБ Медынского района 13,4 16 14 10 15 68,4 Детская городская больница 9 18 14 10 15 66 Наркологический диспансер Калужской области 13,9 14 11 10 15 63,9 ЦРБ Перемышльского района 13,7 12 14 10 14 63,7 Областная туберкулезная больница Калужской области 8,5 16 14 10 15 63,5 Калужская городская больница № 4 им.Хлюстина А.С. 13,5 10 14 10 15 62,5 ЦРБ Барятинского района 13,5 10 14 10 15 62,5 Калужская областная клиническая БСМП им. К.Н. Шевченко 13 10 14 9 15 61 Калужский областной клинический онкологический диспансер 11 10 14 10 15 60 Калужская областная детская больница 6,5 19 14 7 12 58,5 Калужская городская больница № 5 9 15 9 10 14 57 ЦРБ Жуковского района 6,6 10 14 10 10 50,6

Полная версия: Стационары