Городская Дума отобрала кандидатов в Молодёжную палату

21 января завершился конкурс по отбору кандидатов в члены Молодёжной палаты при Городской Думе города Калуги.
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки кандидатов из числа студенческой и рабочей молодежи Калуги.
Представленные кандидатами проекты затрагивали вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания, развития физической культуры и спорта, доступности жилья и льгот для молодых специалистов и молодых семей, трудоустройства молодёжи, развития донорского и поискового движений в нашем городе.
Председатель конкурсной комиссии – Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ отметил важность и актуальность всех представленных проектов.
– Отрадно, что в новый состав Молодёжной палаты войдут активные и целеустремлённые представители молодого поколения, неравнодушные к судьбе родного города и его жителей, – подчеркнул Александр ИВАНОВ, – уверен, что также как и их предшественники, ребята будут участвовать в работе волонтёрского движения, оказывать помощь пожилым людям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропагандировать в молодёжной среде спорт и здоровый образ жизни.
По итогам трех туров отбора, в новый состав Молодёжной палаты вошли 25 кандидатов, представителей высших и средних специальных учебных заведений города: Калужского государственного университета, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МСХА имени К.А. Тимирязева и других, а также калужских предприятий, в том числе заводов КЗТА, КЭМЗ и «Фольксваген».
Молодёжная палата нового созыва приступит к работе 24 января, на первом заседании будет избран председатель палаты и представитель в Молодёжном парламенте Калужской области.
Новый председатель Молодёжной палаты будет представлен депутатам на заседании Городской Думы 25 января.
Работать на благо калужан 19.01.2017 15:43
Большое российское раскулачивание 19.01.2017 15:28
Калужанин стал судьёй Верховного суда 18.01.2017 14:48
Дети-попрошайки терроризируют город - им устроили травлю 18.01.2017 14:38
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: