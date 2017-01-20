Городская Дума отобрала кандидатов в Молодёжную палату

20.01.2017 15:22

21 января завершился конкурс по отбору кандидатов в члены Молодёжной палаты при Городской Думе города Калуги.

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки кандидатов из числа студенческой и рабочей молодежи Калуги.

Представленные кандидатами проекты затрагивали вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания, развития физической культуры и спорта, доступности жилья и льгот для молодых специалистов и молодых семей, трудоустройства молодёжи, развития донорского и поискового движений в нашем городе.

Председатель конкурсной комиссии – Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ отметил важность и актуальность всех представленных проектов.

– Отрадно, что в новый состав Молодёжной палаты войдут активные и целеустремлённые представители молодого поколения, неравнодушные к судьбе родного города и его жителей, – подчеркнул Александр ИВАНОВ, – уверен, что также как и их предшественники, ребята будут участвовать в работе волонтёрского движения, оказывать помощь пожилым людям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропагандировать в молодёжной среде спорт и здоровый образ жизни.

По итогам трех туров отбора, в новый состав Молодёжной палаты вошли 25 кандидатов, представителей высших и средних специальных учебных заведений города: Калужского государственного университета, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МСХА имени К.А. Тимирязева и других, а также калужских предприятий, в том числе заводов КЗТА, КЭМЗ и «Фольксваген».

Молодёжная палата нового созыва приступит к работе 24 января, на первом заседании будет избран председатель палаты и представитель в Молодёжном парламенте Калужской области.

Новый председатель Молодёжной палаты будет представлен депутатам на заседании Городской Думы 25 января.