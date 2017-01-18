Полиция рассказала, как реагировать на детей-попрошаек

Как мы рассказывали, в Калуге разгорелся скандал вокруг многодетной семьи Власкиных. Причиной стало видео, снятое в одном из торговых центров города. На записи видно, как охранники пытаются выдворить из ТЦ двоих детей Веры и Сергея. Те сначала клянчили деньги у посетителей кафе, а затем испортили рекламный баннер. И это далеко не первый и не единственный случай, когда дети из этой многодетной семьи оказываются в центре скандальных ситуаций.
Городские чиновники и полиция признались, что не могут убрать детей-попрошаек с улицы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В среду, 18 января, полиция рассказала, как реагировать прохожим, когда дети клянчат у них деньги.
- Если граждане являются очевидцами попрошайничества со стороны детей на улице, необходимо деликатно отказать в подаянии, не провоцируя в ответ агрессивное поведение, используя фразы типа «извини, у меня нет с собой» или «извини, у меня не хватит на это средств», либо попросту не обращать на них внимания, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.
А после вежливого отказа калужан просят звонить в дежурную часть по телефону 102:
- Следует запомнить внешность подростков, по возможности, запечатлеть происходящее способами фото- или видеофиксации, дождаться сотрудников полиции.
Только тогда стражи порядка смогут принять меры к родителям.
- Именно на этапе сбора свидетельских показаний сотрудники полиции оказываются перед «закрытой дверью», так как граждане зачастую отказываются давать показания, боясь преследований со стороны нарушителей их спокойствия, и проявляют свою гражданскую позицию, когда все происходящее получает общественный резонанс, - добавляют в УМВД.
При этом полиция напоминает, что запрещено размещать в социальных сетях фото и видео детей без согласия их родителей.
|
Калужанин стал судьёй Верховного суда 18.01.2017 14:48
Дети-попрошайки терроризируют город - им устроили травлю 18.01.2017 14:38
Доходную часть бюджета увеличили на 99 миллионов 18.01.2017 11:53
Трёх человек оштрафовали за рубку ёлок перед Новым годом 18.01.2017 11:24
В Обнинске собирают деньги на храм-памятник 18.01.2017 09:38
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: