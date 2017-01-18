Полиция рассказала, как реагировать на детей-попрошаек

Как мы рассказывали, в Калуге разгорелся скандал вокруг многодетной семьи Власкиных. Причиной стало видео, снятое в одном из торговых центров города. На записи видно, как охранники пытаются выдворить из ТЦ двоих детей Веры и Сергея. Те сначала клянчили деньги у посетителей кафе, а затем испортили рекламный баннер. И это далеко не первый и не единственный случай, когда дети из этой многодетной семьи оказываются в центре скандальных ситуаций.

Городские чиновники и полиция признались, что не могут убрать детей-попрошаек с улицы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

В среду, 18 января, полиция рассказала, как реагировать прохожим, когда дети клянчат у них деньги.

- Если граждане являются очевидцами попрошайничества со стороны детей на улице, необходимо деликатно отказать в подаянии, не провоцируя в ответ агрессивное поведение, используя фразы типа «извини, у меня нет с собой» или «извини, у меня не хватит на это средств», либо попросту не обращать на них внимания, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.

А после вежливого отказа калужан просят звонить в дежурную часть по телефону 102:

- Следует запомнить внешность подростков, по возможности, запечатлеть происходящее способами фото- или видеофиксации, дождаться сотрудников полиции.

Только тогда стражи порядка смогут принять меры к родителям.

- Именно на этапе сбора свидетельских показаний сотрудники полиции оказываются перед «закрытой дверью», так как граждане зачастую отказываются давать показания, боясь преследований со стороны нарушителей их спокойствия, и проявляют свою гражданскую позицию, когда все происходящее получает общественный резонанс, - добавляют в УМВД.

При этом полиция напоминает, что запрещено размещать в социальных сетях фото и видео детей без согласия их родителей.