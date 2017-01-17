475 миллионов готов выделить бюджет на вторую очередь Музея истории космонавтики

Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» разместило на сайте госзакупок заявку на проведение аукциона по поиску подрядчика, который завершит строительство второй очереди Музея истории космонавтики в Калуге. Начальная цена контракта составляет 475 миллионов 600 тысяч рублей.

Приём заявок начался 30 декабря 2016 года, а завершится 19 января. Электронный аукцион состоится 23 января. Одним из обязательных условий, которое предъявляется участникам конкурса, – обеспечение исполнения контракта в размере 142 миллионов 680 тысяч рублей. Срок исполнения работ – 20 декабря 2017 года.

Напомним: строительство нового корпуса Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге было остановлено прошедшей осенью в связи с расторжением контракта с генподрядчиком и многомилионными долгами перед субподрядчиками. По некоторым данным, они составляют около 200 миллионов рублей. Предполагалось, что стройка завершится к 31 декабря 2016 года. Несколько чиновников Минкульта РФ сейчас находятся под следствием.