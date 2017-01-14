Нового подрядчика для второй очереди Музея космонавтики пока не нашли

Сроки окончания строительства второй очереди Музея истории космонавтики в Калуге по-прежнему под вопросом. Министерство культуры РФ ищет нового подрядчика.
- Мы в этот процесс не вмешиваемся – упаси Бог! - заявил в субботу, 14 января, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Это федеральная стройка. Если бы мы её вели, тогда да, мы бы взяли на себя эту ответственность. Надо было построить Инновационно-культурный центр – стройка прошла организованно, объект построен. Как и всё, что мы сами строим. Конечно, нам хочется, чтобы стройка завершилась побыстрее. Это престиж и города, и области, и страны. Но, знаете, когда такие скандальные вещи происходят, лучше пусть они сами разберутся.
Строительство нового корпуса Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге было остановлено осенью 2016 года в связи с расторжением контракта с генподрядчиком и многомилионными долгами перед субподрядчиками. По некоторым данным, они составляют около 200 млн. рублей. Предполагалось, что стройка завершится к 31 декабря 2016 года. Несколько чиновников Минкульта сейчас находятся под следствием.
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