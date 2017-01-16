Количество заболевших гриппом в Калуге за неделю выросло в 20 раз

За минувшую неделю, с 9 по 15 января, в нашей области зарегистрировано 6784 случая ОРВИ и 84 случая гриппа. Из них в Калуге - 3544 и 83 случая соответственно. У заболевших выделяется вирус гриппа типа А3 (Н3N2), сообщило в понедельник, 16 января, калужское региональное управление Роспотребнадзора.

За предыдущие семь дней, напомним, в Калуге было только 4 случая гриппа. Отметим, что столь резкий рост заболеваемости может быть связан не только с распространением вируса, но и с тем, что в новогодние каникулы больные не обращались к врачам.

По данным Управления образования Калуги временно были приостановлены занятия в трёх классах в школах № 36 и № 11.

В целом по области высокие показатели заболеваемости в Жиздринском, Жуковском, Людиновском, Медынском, Сухиничском, Ульяновском, Хвастовичском районах и в Обнинске.