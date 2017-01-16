Главная > Новости > Общество

Количество заболевших гриппом в Калуге за неделю выросло в 20 раз

16.01.2017 12:56 13 Татьяна Светлова
Количество заболевших гриппом в Калуге за неделю выросло в 20 раз

За минувшую неделю, с 9 по 15 января, в нашей области зарегистрировано 6784 случая ОРВИ и 84 случая гриппа. Из них в Калуге - 3544 и 83 случая соответственно. У заболевших выделяется вирус гриппа типа А3 (Н3N2), сообщило в понедельник, 16 января, калужское региональное управление Роспотребнадзора.

За предыдущие семь дней, напомним, в Калуге было только 4 случая гриппа. Отметим, что столь резкий рост заболеваемости может быть связан не только с распространением вируса, но и с тем, что в новогодние каникулы больные не обращались к врачам.

По данным Управления образования Калуги временно были приостановлены занятия в трёх классах в школах № 36 и № 11.

В целом по области высокие показатели заболеваемости в Жиздринском, Жуковском, Людиновском, Медынском, Сухиничском, Ульяновском, Хвастовичском районах и в Обнинске.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество грипп

Еще новости из рубрики «Общество»

Митрополит Калужский и Боровский поддержал обращение за запрет абортов 16.01.2017 09:17

Губернатор: «Нам надо научиться грамотно утилизировать отходы» 16.01.2017 09:07

Нового подрядчика для второй очереди Музея космонавтики пока не нашли 14.01.2017 20:10

Анатолий Артамонов: «Я же не жандарм!..» 14.01.2017 20:01

Предприниматели Центрального рынка судятся с горуправой 13.01.2017 17:02


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 13 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 25 января, 18:00
Спортивный праздник «Татьянин день»
Калуга
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

ср 25 января, 16:40
Кружки для детей в калужской областной детской библиотеке
Калужская областная детская библиотека
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
сб 18 февраля, 12:00
Зимняя сказка "Морозко"
Арена КТЗ, ДК
вс 19 февраля, 12:00
Снежно-пенное шоу «В стране гигантских мыльных пузырей»
Филармония

Концерты

вт 17 января, 15:00
Областной фестиваль "Молодёжная симфония"
Танеевский зал
вт 17 января, 19:00
Вечер немецкой музыки
Филармония
пт 20 января, 21:00
Концерт группы "СКАзка"
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 21 января, 17:00
Вечера в галерее" Ирина Сафронова
Дом музыки

Кино

Викинг
Кредо убийцы
Почему он?
Три богатыря и Морской царь
Новости компаний

Глава "Россетей" Олег Бударгин провел совещание в калужском филиале МРСК Центра и Приволжья

Удивительные факты о мехе нутрии

Новый взгляд на ОВЧИНУ

Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране

Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Рынок

Viktorch1311 12 янв 2017 15:55

megathrone's блог - Мороз, иней, типичные фото

megathrone 10 янв 2017 23:13

Артем Летний's блог - Этот мир

Артем Летний 08 янв 2017 19:52

ЧК - Белочка

Viktorch1311 08 янв 2017 17:51