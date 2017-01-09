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В Калуге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

09.01.2017 15:38 3 Дмитрий Ивьев
В Калуге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

За минувшую неделю в Калужской области зарегистрированы 4201 случай ОРВИ и 8 случаев гриппа. В понедельник, 9 января, об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Показатель заболеваемости превысил пороговые значения на 12,9%, - подчёркивают в ведомстве. Самая тяжёлая ситуация в возрастной группе детей 3-6 лет.

В Калуге, по сравнению с предыдущим периодом, заболеваемость снизилась. Зарегистрировано 2037 случаев ОРВИ и 4 случая гриппа. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 3,4%. При этом значительно выше пороговых значений заболеваемость у детей в возрастных группах 0-2 года и 3-6 лет.


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Тэги: общество

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