Северный поток

«Нет зубным врачам пути -

Слишком много просится.

Где на всех зубов найти?

Значит - безработица!»

В. Высоцкий.

Радужные перспективы

Всё начиналось очень красиво. Поля на Правом берегу (да и не только там) нарезали большими кусками и отдали девелоперам. Те нарисовали макеты жилых кварталов, в которых многоэтажки гармонично сочетались с супермаркетами, школами и фитнес-центрами.

И люди начали вкладывать в эти проекты свои деньги. Юридически они покупали лишь некий объём пространства, окружённого бетонными перегородками. Но в своём воображении перемещали себя вот в эту картинку, где под голубым небом счастливые люди прогуливались возле фонтанов.

А потом наступил кризис. Резко выросшая ключевая ставка лишила строителей сверхприбыли. Часть из них ушла с рынка, часть заморозила свои объекты и думает, что с ними дальше делать, часть пытается достроить ранее начатое. Вместо примыкающих друг к другу самодостаточных жилых кварталов - сиротливо стоящие тут и там редкие многоэтажки.

Что делать со строительным пузырём?

За последние годы в регио­не создана огромная строительная индустрия. Темпы вводимого жилья действительно были впечатляющими - сюда стремились все застройщики: и московские, и местные, и белорусские, и даже турецкие. Относительная близость столицы и бурное развитие предприятий создавали иллюзию выгодности вложения средств в недвижимость.

Развитие строительной отрасли активно подстёгивалось и государством - посредством различных социальных программ. Строители любили говорить о том, что их отрасль тянет за собой ещё шесть смежных отраслей промышленности. Но самое главное - это было выгодно банкам, которые получали прибыль буквально со всех сторон.

Западные санкции закрыли доступ к «длинным» и дешёвым кредитам, высокая ключевая ставка прибила ипотеку. У одних закончились свободные ресурсы, которые они вкладывали в недвижимость как в средство аккумуляции сбережений, другие лишились возможности брать и оплачивать ипотеку (по статистике, до 80% жилья в новостройках приобретается на кредитные средства). А у третьих просто отпала необходимость в покупке нового жилья.

Демография подкладывает свинью

А калужане помимо того, что беднеют, ещё и неиллюзорно вымирают. Истоки демографических проблем уходят корнями в начало двухтысячных, когда в России наблюдался резкий спад рождаемости. Теперь в области сокращается количество молодых людей 20–30-летнего возраста, то есть тех, кто заводит семью и поэтому позарез нуждается в отдельном жилье. В 2016-м количество заключённых браков сократилось на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Соответственно, уменьшается и рождаемость, а значит, и потребность в расширении жилплощади. В Калужской области в 2016 году падение рождаемости превысило даже общероссийский показатель - почти 12%. К тому же ежемесячно в области умирает на 240 человек больше, чем рождается. А это, простите за цинизм, означает освобождение порядка сотни квартир. В итоге среднестатистический показатель обес­печенности калужан жильём (сейчас это 18 кв. м на человека) растёт, даже если вообще ничего не строить.

Ещё один фактор - постоянный рост цен на коммунальные услуги. Принцип подбора жилья «чем больше, тем лучше» уже не работает. Нередко бывает, что бабушки доживают в одиночку в трёхкомнатных квартирах. Однако молодое поколение подходит к этому вопросу более прагматично, не желая переплачивать за ненужную им жилплощадь.

В поисках выхода

Во многом такая ситуация связана с тем, что решения о начале крупных строительных проектов принимались без должной аналитической проработки. Девелоперы действовали по принципу: «если на этом рынке уместилось десять компаний, то и одиннадцатая втиснется». Результат: строительный пузырь раздули до такой степени, что сейчас предложение первичного жилья на калужском рынке намного превышает спрос.

Всего сказанного уже достаточно, чтобы понять: нынешняя ситуация естественна. Это минувший строительный бум был ненормальным и рано или поздно должен был закончиться приблизительно именно так, причём без всяких санкций - кризис послужил лишь катализатором. Но у строителей своя логика: чем больше они строят, тем больше зарабатывают.

И тут им приходит идея: если у калужан денег на новые квартиры больше нет, значит, нужно… приглашать тех, у кого они есть. То есть… жителей северных регионов страны. По их мнению, прекрасная природа средней полосы России, близость к столице делают нашу область весьма привлекательной для переселения. Телегу поставили впереди лошади: ведь это не калужане существуют для строителей - а по идее, должно быть наоборот.

Мигранты

С миграцией в Калужской области всегда было хорошо. Даже в 2016, кризисном году население области выросло за счёт мигрантов почти на 8 тысяч человек. Но если говорить о перемещении населения внутри России, то миграция получается отрицательная: коренные россияне из области как раз выезжают. А положительную динамику обеспечивают мигранты из стран СНГ.

Что касается миграции северян, то для них сейчас куда больший интерес представляют Крым, Краснодарский край и другие южные и приморские регионы. Поток этих мигрантов, в частности, пытаются привлечь девелоперские структуры Санкт-Петербурга. Однако, согласно статистике, лишь 5% сделок приходится на выходцев из Мурманской и Архангельской областей, 4% - из Красноярского края.

То есть даже Санкт-Петербург, обрушившись всей рекламной мощью на северян, смог сформировать за их счёт менее 10% спроса на жильё. Учитывая, что калужане не в состоянии вложить в рекламу и десятой части бюджетов питерцев, получим результат ещё более скромный.

Выводы

Невозможно создать капиталистическую экономику по советским шаблонам. Массовая застройка огромных площадей должна остаться в прошлом. Будущее строительной отрасли - за точечной застройкой тех мест в городе, которые сейчас заняты бараками и нелегальными гаражами, а также за превращением старых, но добротно построенных домов в современное и комфортное жильё. Но на этом много не заработаешь, поэтому такие направления бизнеса сейчас неактуальны для привыкших к сверхприбылям крупных девелоперов.

Что же касается притока мигрантов для оживления рынка новостроек, то, как было сказано, такой поток уже готов, его не нужно создавать. Это прибывающие из Украины и Казахстана (в основном - русские) по госпрограмме переселения соотечественников. Для них покупка новостройки более привлекательна в ценовом плане, но юридически невозможна, потому что им нужна немедленная регистрация.

А между тем это гарантированные 2–3 тысячи проданных квартир в год. Но этим нужно заниматься всерьёз - разложить рекламные брошюрки в Иркутске, разумеется, куда проще.

Эта статья была опубликована в №2 газеты «Калужский перекрёсток» от 11.01.2016 г. Ещё больше интересных статей в электронном архиве издания.