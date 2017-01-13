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Четвёртый месяц ищут пропавшего мужчину

13.01.2017 12:45 1 Елена Французова
Четвёртый месяц ищут пропавшего мужчину

В Козельском районе четвёртый месяц продолжаются поиски 49-летнего жителя деревни Перестомы Игоря ТОМИНА. В пятницу, 13 января, информацию о мужчине на своей странице в «ВКонтакте» сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

- Мужчина проживал в небольшой деревне. 26 сентября был в гостях у соседей. Отправился от них домой, но до собственного дома так и не дошёл, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. - При себе у него был телефон, но уже на следующий день аппарат был недоступен.

Через четыре дня самостоятельных поисков родственники обратились в полицию.

Приметы:

  • рост - 176 см;
  • глаза зелёные;
  • волосы чёрные.
  • был одет в синие джинсы, белые кроссовки, легкую ветровку.


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Тэги: общество игорь томин

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