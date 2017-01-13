Четвёртый месяц ищут пропавшего мужчину

В Козельском районе четвёртый месяц продолжаются поиски 49-летнего жителя деревни Перестомы Игоря ТОМИНА. В пятницу, 13 января, информацию о мужчине на своей странице в «ВКонтакте» сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

- Мужчина проживал в небольшой деревне. 26 сентября был в гостях у соседей. Отправился от них домой, но до собственного дома так и не дошёл, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. - При себе у него был телефон, но уже на следующий день аппарат был недоступен.

Через четыре дня самостоятельных поисков родственники обратились в полицию.

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