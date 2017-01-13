Из 9 девушек в Калуге выберут самую красивую студентку КГУ

В среду, 25 января, в 18:00 в Калужской областной филармонии пройдёт финал ежегодного конкурса Мисс КГУ.

- Зрителей ожидает настоящее шоу, тематикой которого в этом году станут танцы, - сообщается на официальной страничке конкурса в «ВКонтакте».

Из более чем 30 участниц до финала дошли всего 9 студенток.

Напомним, что победительница будет представлять Калугу на конкурсе Мисс студенчество России.



1. Анастасия Борисенко.



2. Анастасия Куличева.



3. Елена Губарева.



4. Алеся Городничева.



5. Маргарита Лесняк.



6. Юлия Филиппова.



7. Александра Шумилова.



8. Анастасия Трофимова.



9. Полина Загвозкина.

Кто, по-вашему, станет «Мисс КГУ» в 2017? Анастасия Борисенко Анастасия Куличева Елена Губарева Алеся Городничева Маргарита Лесняк Юлия Филиппова Александра Шумилова Анастасия Трофимова Полина Загвозкина Голосование заканчивается 27/01/2017

Фото: «Мисс КГУ 2017».