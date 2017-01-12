Сказочную Калугу засняли с воздуха

Иней превратил Калугу в сказочный город. На днях мы уже публиковали фоторепортаж с улиц областного центра. А в четверг, 12 января, канал Rocket Cinema на Youtube выложил видеоролик, снятый с помощью квадрокоптера. Посмотрев видео, можно насладиться видами города с высоты птичьего полёта.
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