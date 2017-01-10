Снегопад превратил Калугу в сказочный город

Вечером в понедельник, 9 января, выпавший снег налип на ветки деревьев, превратив Калугу в зимний город-сказку. Зарисовки на калужских улицах снял наш фотограф Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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