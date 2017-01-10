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Снегопад превратил Калугу в сказочный город

10.01.2017 14:43 11

Вечером в понедельник, 9 января, выпавший снег налип на ветки деревьев, превратив Калугу в зимний город-сказку. Зарисовки на калужских улицах снял наш фотограф Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: общество фоторепортаж

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