Снегопад превратил Калугу в сказочный город

10.01.2017 14:43

Вечером в понедельник, 9 января, выпавший снег налип на ветки деревьев, превратив Калугу в зимний город-сказку. Зарисовки на калужских улицах снял наш фотограф Сергей КОНСТАНТИНОВ .

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