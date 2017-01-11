В Калугу привезли тапочек с ноги святого Спиридона Тримифунтского

В понедельник, 9 января в храм Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский) в Калуге с греческого острова Корфу привезли тапочек святителя Спиридона епископа Тримифунтского. В его честь отслужили молебен и совершили вечерню.

Святитель Спиридон родился на острове Кипр в деревне Аския около 270 года. В IV веке он был избран первым епископом кипрского города Тримифунта.

По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес. Описан случай, когда ему незримо сослужили ангелы, и после каждой молитвы слышалось пение ангелов: «Господи, помилуй».

Считается также, что святитель исцелил тяжелобольного императора Констанция и оживил свою умершую дочь Ирину для того, чтобы она рассказала, где спрятала драгоценности, переданные ей на хранение одной знатной дамой, после чего душа Ирины снова покинула тело.

Епископ Спиридон умер во время молитвы в 348 году. Погребли его в храме в честь святых апостолов в Тримифунте.