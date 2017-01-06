«Я всегда надеюсь, что придёт что-то очень интересное»

Когда она вышла на сцену Концертного зала областной филармонии и запела: «Позвони мне, позвони!» - зрители взорвались восторженными аплодисментами. И они не смолкали на протяжении двух часов, которые продолжалась встреча Ирины Муравьёвой с её калужскими поклонниками.

«Детский городочек»

В нашем городе к актрисе относятся по-особому, ведь фильм «Карнавал», вышедший на экраны 35 лет назад, снимался в Калуге. Так что Муравьёва в каком-то смысле – почти калужанка. Неудивительно, что свою встречу она начала с комплимента. - Мне очень нравится ваш город. Я здесь много работала: снималась в двух фильмах и однажды играла антрепризный спектакль. Это замечательный, такой детский городочек – в хорошем смысле слова. Всё ясно, видно и внятно в этом городе.

Учительница младших классов

- Я очень много снималась в фильмах о девочках, которые приезжают покорять Москву. Но на самом деле я москвичка – родилась и всю жизнь прожила в столице. Когда училась в школе, то думала, что обязательно стану учительницей младших классов. С этой мечтой жила долгие годы. Это были 60-е – время, когда в стране царила поэзия. Многие книги невозможно было купить. Мы записывали стихи в тетради и потом учили их. Этот поэтический бум перерос в любовь к театру. Я, конечно, ходила на все спектакли. У нас был большой блат: моя мама занималась лечебной физкультурой с кассиршей театра им. Вахтангова, и она доставала нам контрамарки. Настольной книгой у меня была «Моя жизнь в искусстве» Станиславского.

Ирина Муравьёва вместе с сестрой Татьяной.

Провал

- Когда закончила школу, конечно, стала поступать в театральный. И провалилась во все институты. Я была просто ошарашена! Такого поворота просто не ожидала. Я была уверена: если бы Станиставский был жив, он бы обязательно взял меня.

Родители предложили поступить в педагогический. Но я сказала, что пойду только в театральный, а пока буду работать. Работать я собиралась уборщицей в Школе-студии МХАТ. Мама с папой, услышав об этом, немножко вздрогнули и быстро устроили меня в библиотеку строительного института.

Через год я снова стала поступать в театральный. И… меня снова не взяли. Вдруг слышу, что студия при Центральном детском театре проводит набор студентов. И пошла туда. На курсе было всего 20 человек. Преподавали педагоги из МХАТа – очень хорошие.

Большая школа

- После окончания студии я осталась работать в Центральном детском театре. Первая роль, которая мне досталась, была роль мальчика – Шуры Тычинкина в спектакле по пьесе Михалкова «Сомбреро». Следующая тоже была роль мальчика. На этом «мальчики» закончились.

7 лет каждодневной игры на сцене. Это была моя такая большая-большая школа. Задним числом понимаю, какое это счастье, что я попала в Центральный детский театр. Но я знала, что задерживаться там надолго не надо, и перешла в театр им. Моссовета, в котором проработала 17 лет. Все фильмы, в которых я снималась, были сделаны именно в этот период.

А потом у меня начался творческий кризис, и я написала заявление об уходе. Через три дня запаниковала: «Что же дальше делать?» Хорошо, что меня пригласил на работу Малый театр. И начался поток потрясающих ролей. Я наконец-то стала играть Чехова, Островского, Толстого. В Малом театре я служу уже больше 20 лет.

Ирина Муравьёва в роли Мамаевой в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты», 2009 год.

Наглая и противная

- Самым первым фильмом, в котором я снялась, было «Чисто английское убийство». Режиссёр Самсонов захотел, чтобы в его ленте снималась именно я. Сделали много кинопроб. Меня не хотели утверждать. В конце концов Самсонов настоял, и меня всё-таки сняли в этом фильме.

Ирина Муравьёва в своём первом фильме «Чисто английское убийство».

Следующей была картина «Иван и Коломбина». Я, правда, её не видела. Совершенно бесславный фильм на какую-то производственную тему.

И вот однажды раздался звонок: режиссёр Владимир Меньшов пригласил меня прочесть сценарий фильма «Москва слезам не верит». Я проглотила его в один момент. Мне жутко понравилось. Когда Меньшов спросил: «Ну как?» - ответила: «Только я одна знаю, как играть эту роль». Я очень хорошо прочувствовала породу этой девочки.

Вместе с актрисой Верой Алентовой в фильме «Москва слезам не верит». С ней и Раисой Рязановой Ирина Муравьёва и сейчас в прекрасных отношениях.

- И меня, и Веру Алентову, и Раису Рязанову утвердили на роли с большим трудом. Начались съёмки. Это был феерический период. Наиталантливейший Меньшов просто извергал из себя огромное количество идей, интонаций, смешных придумок.

Когда нас пригласили на первый просмотр фильма, я пришла в такой ужас от себя, что расплакалась. Думала: «Боже мой, как я прохихикала всё это время?» Я сыграла в этой девочке всё самое ужасное, что могло быть. Наглая, противная, лезет на рожон. Успокоилась, только когда увидела огромные очереди в московских кинотеатрах.

«Карнавал» в синяках

- Моя мама больше всего любила «Карнавал». Сначала режиссёр Татьяна Михайловна Лиознова пригласила меня в фильм, который назывался «Мы, нижеподписавшиеся». Уличные сцены этой картины снимали здесь, в Калуге. После съёмок Татьяна Михайловна подошла ко мне и рассказала, что у неё уже давно есть сценарий, который она очень любит и из которого разыгрывает со своими студентами сценки. «Я тебя нашла! – говорит она мне. – Будешь петь, танцевать и кататься на роликах». Я ответила: «Это то, что нужно!» Я танцевала, каталась на роликах. Пела, правда, не я, а Жанна Рождественская.

Кататься на роликах я не умела. Падала по-настоящему. Ходила вся в синяках. Худо-бедно, но как-то научилась кататься. С танцами всё было намного проще: у меня есть способности.

Сначала Ирина Муравьёва рисовала синяки на коленках. Но вскоре необходимость в этом отпала – синяки и ссадины стали настоящими.

Фильм «Карнавал» - вместе с актёром Юрием Яковлевым.

- А вот в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» я совсем не хотела сниматься. Не понравился сюжет: какие-то разборки в конструкторском бюро, героиня думает, как ей выйти замуж. Мне было совсем неинтересно тратить на это время. Но настойчивый режиссёр в конце концов уговорил меня. С каждым годом этот фильм нравится мне всё больше и больше.

В фильме «Самая обаятельная и привлекательная».

Ирина Муравьёва вместе с актёром Владимиром Носиком.

- Перед съёмками фильма для меня и Володи Носика взяли тренера по настольному теннису, который должен был показать нам основные движения, - рассказала Муравьёва. – Играть я, конечно, умела: у нас на даче стоял теннисный стол. Но на самодеятельном уровне. Я пришла на занятие и поняла: чтобы научиться так, как хочет тренер, у меня мало времени. А у меня как раз родился второй ребёнок и было много дел. Поэтому я поняла, что ходить на занятия не стану и буду играть так, как это делаю на даче. А Носик пошёл и сломал палец на ноге.

«ТЭФИ» за «Китайскую бабушку»

Это последний целый фильм, в котором я снималась. Очень хороший сценарий про старых людей. Хороший режиссёр. Играла вместе с Сашей Михайловым, Ниной Руслановой. Я про себя подумала: «Саша Михайлов играет очень смешно, у него там такая интересная роль. Русланова – само собой, ведущая сила. Если буду стараться тоже смешно играть, то хуже меня никого в этом фильме уже никого не будет. Нет у тебя возможности идти в схватку с такими мастерами». Я старалась никому не мешать, быть тихой и скромной. Мне за эту роль дали «ТЭФИ».

В фильме «Китайская бабушка».

Семья и карьера

- У меня двое сыновей. Старший закончил юридическую академию и сказал, что юристом никогда не будет. Позже он закончил курс «Режиссёр документального кино», а сейчас учится на курсах дикторов. Младший сын сразу пошёл в ГИТИС и закончил продюсерский факультет. В нём есть эта жилка: что угодно спродюсирует.

Как удавалось совмещать воспитание детей с тем, что я делаю? Одно другому не мешало. Трудности бывают у всех. Но, когда есть любовь к чему-то: к семье, детям, профессии – всё получается.

Моей сестре, она инженер, всегда жилось намного труднее, чем мне. Она ходила на работу к 8 утра и возвращалась в 4 вечера. А я к 11 – на репетицию, потом перерыв с 2 до 6 до спектакля. А если нет спектакля, то свободна. А если нет репетиций, то вообще выпадает свободный день. Хотя, конечно, иногда бывало, что я была занята с утра до позднего вечера.

«Не мечтала и не мечтаю»

- Для моего возраста ролей не так много, они есть только в классическом репертуаре. Он мне доступен, потому что я работаю в классическом театре. Но я никогда ни о чём не мечтала и не мечтаю. Я всегда надеюсь, что придёт что-то очень интересное. Вот сейчас будем репетировать «Женитьбу» Гоголя. У меня роль свахи. Приезжайте в Малый театр. Прямо так и говорите: «Мы из Калуги!»

Цитаты Ирины Муравьёвой:

Если тебе дана какая-то большая печаль или большое горе, или серьёзное испытание, нужно обязательно пожить в этом. С тем, что тебе неприятно

Я очень люблю детей и всегда говорю, что каждый взрослый обязательно должен сказать что-то хорошее и полезное ребёнку. От этого мир будет только лучше

Трудности бывают у всех. Но, когда есть любовь к чему-то: к семье, детям, профессии – всё получается .

Никакой мечты у меня нет. Есть только желание дожить до такого состояния, чтобы умереть и не стыдно было. Чтобы не наделать ничего худшего, что я уже наделала в своей жизни

Фото – студия «Геометрия».