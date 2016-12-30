Пушкин стал Дедом Морозом

На выставке кошек, прошедшей в Калуге, состоялся новогодний карнавал.

Татьяна ФОМИЧЁВА сшила для своего котика Мартина оригинальный наряд:

— Порода Мартина — шотландская вислоухая. Ему 10 месяцев. На предыдущей выставке он был генералом, а теперь решил сменить профессию и стал байкером.

Знакомьтесь — Снегурочка: Леатрис Валькирия бенгальской породы.

— Ей 6 месяцев, она ещё маленькая и сильно волновалась на карнавале. Дома кошечка очень активная и игривая, буквально по потолку ходит, — говорит Надежда КОРОТЕНКОВА.

А этот кот сразу завоевал симпатии зрителей. Порода — шотландская вислоухая, хайленд-фолд. У него очень редкий и сложный окрас — шоколадный мраморный биколор на серебре. Из всего помёта только один был такой пушистый. И кот понимает свою значимость, поэтому на карнавале он Король. Сегодня он спокоен и принимает комплименты. А вот королевы у котика пока нет.

Этого Деда Мороза зовут Пушкин.

— Котик беспородный, — рассказала о своём питомце Вероника ЛЕВАН. — Назвали мы его Пушкин, потому что нашли в Полотняном Заводе маленьким умирающим котёнком. Ему было всего два дня от роду. Выкормили, и вот уже 3 года он живёт у нас. Вырос красивый, хороший кот.

Оксана АГАПКИНА и её кот Милан, примеривший на карнавале цилиндр. Оксана рассказала:

— Этот красавец — породы вислоухая шотландская. Зовут его Милан Душа Каприз, а дома просто Милаша. Родился в красивую дату: 06.06.2014 года. Спокойный, добрый, настоящий джентльмен. Окрас у Милана редкий — тикированный чёрный на серебре. На карнавале кот выступал как Милан-кутюрье. Я профессиональная швея и костюм сделала сама.

Наталья с котом Енисеем породы мейн-кун. Но сегодня Енисей на время стал Д’Артаньяном.

Пока шёл карнавал, некоторые участники выставки мирно дремали, укутавшись в одеяло.

Эта статья была опубликована в №52 газеты «Калужский перекрёсток» от 28.12.2016. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.