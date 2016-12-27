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Следователи подтвердили информацию о похищении обнинского активиста

27.12.2016 11:55 14 Елена Французова
Следователи подтвердили информацию о похищении обнинского активиста

Следователи подтвердили информацию о похищение обнинского краеведа Артёма Майнаса. Однако в возбуждении уголовного дела молодому человеку отказано, поскольку похитители сами добровольно его отпустили.

Во вторник, 27 декабря, об этом нам рассказал сам Артём.

- Зачем было проводить всю эту проверку, беспокоить свидетелей, гонять меня по экспертизам, если с самого начала было понятно, что добровольно отпустили - нет уголовного дела? – возмущается молодой человек.

В ходе проверки следователи установили, что 19 ноября в полдень неизвестные на «Газели»  вывезли Артёма в Износковский район. В машине молодого человека связали скотчем, на голову ему надели мешок. Когда Артёма запихивали в машину, он сопротивлялся, в результате получил кулаком удар по лицу.

- Непосредственно перед тем, как отпустить Майнаса, один из неустановленных лиц сказал: «Ещё одна публикация, и мы вернёмся», - говорится в материале проверки. – Неустановленные лица добровольно освободили Майнаса, несмотря на то, что у них была реальная возможность удерживать его.

В ходе проверки были опрошены свидетели: таксист, который за 2000 рублей привёз Артёма из Износковского района в Обнинск, и случайная прохожая, к которой Артем обратился за помощью.

По факту похищения в возбуждении уголовного дела отказано. Так как согласно статье 126 УК РФ  лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Напомним, что Артём Майнас 19 ноября должен был провести в Обнинске пикет в поддержку новоизбранного президента США Дональда Трампа. Однако в назначенное время он на пикет не явился. Позже молодой человек объяснил своё отсутствие тем, что его похитили люди в масках.


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Тэги: общество
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