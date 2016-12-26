Депутаты приняли бюджет во втором чтении

26.12.2016 09:47

23 декабря состоялось заключительное в 2016 году заседание Городской Думы.

Депутаты приняли бюджет Калуги на 2017 год во втором чтении.

Традиционно основная часть расходов будет направлена на финансирование социальной сферы, образования, культуры и спорта.

Общие расходы на социальный блок составят порядка 70% – 5 млрд. 719 млн. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования» из городского бюджета будет выделено 896 миллионов рублей, из областного – 2 млрд. 277 млн. рублей.

5,5 миллионов рублей будет направлено на проведение текущего ремонта зданий и помещений общеобразовательных школ и благоустройство территорий, 2,7 млн. рублей – на обеспечение условий комплексной безопасности, 84 миллиона рублей – на организацию питания учащихся.

22 млн. рублей будет направлено на проведение ремонта зданий детских дошкольных учреждений, ремонт веранд и установку систем видеонаблюдения. 1,8 млн. рублей – на укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений.

В 2018 году планируется выделить 25 миллионов рублей для приобретения здания для размещения детского сада в микрорайоне Кошелев.

На укрепление материально-технической базы и проведение ремонта учреждений дополнительного образования в 2017 году планируется направить 4,8 млн. рублей.

На реализацию программы по социальной поддержке граждан из городского бюджета выделяется 189 миллионов рублей, из областного – 908,4 млн. рублей, из федерального бюджета – 521,8 млн. рублей.

12,8 млн. рублей будет направлено на финансирование летнего отдыха и оздоровления детей и подростков.

На реализацию программы по развитию культуры и искусства выделяется 446 млн. рублей. Средства будут направлены на финансирование учреждений дополнительного образования, библиотек и учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы и обеспечение безопасности.

262 млн. рублей будет направлено на развитие физической культуры и спорта.

10 млн. рублей запланировано на текущий ремонт и содержание уличных тренажёрных комплексов, 17 млн. рублей – на строительство спортивных площадок с искусственным покрытием. На строительство бассейна в микрорайоне Турынино в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 миллиона рублей.

324 миллиона рублей выделяется на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга». В том числе 180 миллионов рублей – на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 12,3 млн. рублей – на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

114 миллионов рублей будет выделено на переселение граждан из аварийного жилья, 3 миллиона рублей – на снос расселённых домов.

На совершенствование улично-дорожной сети всего выделяется 588 миллионов рублей.

На содержание тротуаров и автомобильных дорог, ямочный ремонт, ремонт ограждений и лестничных сходов, содержание искусственных сооружений и ливневой канализации планируется направить 491 миллион рублей.

На проведение ремонта автомобильных дорог и тротуаров, в том числе двенадцати подходов к пешеходным переходам около средних общеобразовательных учреждений будет направлено 30 миллионов рублей

На проектирование и строительство автомобильных дорог выделяется 67 миллионов рублей.

Планируется выполнение проектных и строительно-монтажных работ по строительству кольцевой развязки по улице Сиреневый бульвар строительству автомобильных дорог к тренировочным базам ЧМ-2018, строительству улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей, строительству подъездной дороги к гражданскому кладбищу в районе д. Марьино.

Также бюджетные средства планируется направить на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Тарутинская на участке от Синих мостов до ул. Радищева, автомобильной дороги п. Северный-Окружная, моста через р. Яченка в районе д.Белая, автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег-Шопино».

На ремонт и асфальтирование дворовых территорий и межквартальных проездов выделяется 21,6 млн. рублей.

10 миллионов рублей планируется выделить на ремонт размежеванных дворовых территорий.

На мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения запланировано 45 миллионов рублей.

– Сегодня мы приняли главный финансовый документ города на 2017 год, – подчеркнул Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ, – документ, определяющий финансирование практически всех сфер деятельности муниципалитета. Как и в предыдущие годы, основанная часть расходов направлена на финансирование социального блока, вместе с тем значительные средства выделяются на капитальный ремонт жилого фонда, ремонт дорог и благоустройство дворовых территорий. Эти суммы могут существенно возрасти, так как мы рассчитываем на экономию от проведения конкурсов и аукционов, кроме того возможно поступление дополнительных средств из областного и федерального бюджетов.

Также в ходе заседания были утверждены базовая арендная ставка и ставка за размещение нестационарных торговых объектов. Ставки сохранены на уровне 2016 года.

Были внесены технические изменения в ряд нормативных актов.

Звание «Почётный гражданин города Калуги» было присвоено ветерану Великой Отечественной войны Пелагее Сергеевне Королёвой.

Пелагея Сергеевна – единственный живущий сейчас в Калужской области участник освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 г.

В рядах Красной Армии – с 23 июня 1941 года, награждена медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга». В декабре 1941 года молодая медсестра находилась в составе 50-й армии, была контужена в боях за освобождение Калуги.

Регалии Почётного гражданина будут вручены в ходе проведения патриотического форума «Верим в Россию» 29 декабря.

Подводя итоги работы депутатского корпуса в 2016 году, Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ отметил, что в текущем году состоялось 19 заседаний Городской Думы, на которых было принято 169 решений.

– Этот год стал для всех нас особенным: мы работали в новом, многопартийном формате, – подчеркнул Глава городского самоуправления, – в нынешней Думе представлены пять политических партий, созданы три фракции, две депутатские группы, сформированы четыре комитета и три комиссии. Уходящий год ознаменован был ярким политическим событием – выборами в Государственную Думу Российской Федерации 18 сентября. Получив поддержку избирателей, в российском парламенте теперь четыре депутата представляют интересы калужан. Мы уже провели встречу с депутатами Госдумы Александром Авдеевым и Николаем Любимовым и обозначили те актуальные для муниципалитета вопросы, решение которых возможно только на федеральном уровне.

Александр ИВАНОВ поблагодарил всех депутатов, Городского Голову Константина ГОРОБЦОВА и сотрудников Городской Управы за слаженную и конструктивную работу в уходящем году.

– Главный итог совместной деятельности всех ветвей городской власти в 2016 году – это сохранение социальной стабильности и еще один уверенный шаг в социально-экономическом развитии родной Калуги, – подчеркнул Глава города.