С мирным атомом в обнимку

Калужская область — первая в Советском Союзе, где построена атомная электростанция. Обнинская АЭС стала первым в мире промышленным объектом этого типа, подключённым к единой энергетической сети.

Искусственно расщеплённый

Будучи запущенной в 1954 году, станция была рассчитана на 30 лет работы. Однако из эксплуатации её вывели лишь через 48 лет — в 2002-м, когда дальнейшее использование было уже полностью нерентабельным. Так она стала ещё и первой остановленной атомной электростанцией в России.

Обнинская АЭС сейчас превращена в музей, однако тут находятся ещё два объекта 1-й категории потенциальной опасности — Физико-энергетический институт им. Лейпунского и Научно-исследовательский физико-химический институт им. Карпова.

Единственная авария на этих объектах произошла в далёком 1954 году. Учёные ФЭИ, тогда ещё Лаборатории «В», проводили достаточно рискованный эксперимент и нечаянно вызвали неуправляемую цепную реакцию. Впрочем, радиоактивного выброса в атмосферу тогда удалось избежать благодаря самоотверженности одного из исследователей. В то же время несколько десятков человек получили сильные дозы облучения. Это были работники лаборатории и ликвидаторы аварии.

С того времени никаких ЧП на ядерных объектах в Калужской области не случалось. Зато есть хранилище радиоактивных отходов.

Фонящая «мусорка»

В болотистой местности возле поймы реки Протвы под Боровском в 1955 году было построено хранилище радиоактивных отходов. До 1961 года сюда свозили радиоактивный мусор и закладывали в бетонные ёмкости размером 10 на 25–30 метров. В основном это был стронций‑90 — радионуклид, образующийся в обнинских атомных реакторах.

В 1998-м в питьевой воде неподалеку от ядерного хранилища было обнаружено превышение в 40 раз радиоактивного уровня по β-активности. Ёмкости вскрыли и проверили. Оказалось, что построили хранилище некачественно, в бетонных плитах перекрытия — трещины. Через них внутрь поступала вода от атмосферных осадков, которая затем просачивалась под землю и отравляла грунтовые воды.

Утечку оперативно устранили, а в 2014 году начались работы по выводу хранилища из эксплуатации.

По словам авторов сборника «Состояние и охрана окружающей среды в Калуге», острых радиологических проблем на территории размещения хранилища радиоактивных отходов пока не отмечено. При этом, благодаря природным геохимическим барьерам, в настоящее время угрозы попадания радионуклидов в организм человека по пищевым цепям через сельскохозяйственную продукцию нет.

В то же время они не исключают, что места аккумуляции уже выпущенного «на волю» стронция‑90 могут выступать в качестве вторичного источника радиоактивного загрязнения из-за миграционного поведения.

Больше в деревне никто не живёт

Калужская область — одна из немногих в России, которая пострадала от самой крупной техногенной катастрофы ХХ века — аварии на Чернобыльской АЭС. С 26 по 30 апреля 1986 года на территории девяти районов нашего региона выпали радиоактивные осадки. Общая площадь загрязнения почвы цезием‑137 составила более 16% всей территории области. Особенно досталось трём южным районам — Жиздринскому, Ульяновскому и Хвастовичскому.

Впрочем, дозы радиации, обусловленные чернобыльским загрязнением, оказались сравнительно небольшими. Так, самыми радиоактивно загрязнёнными в области считаются деревни Ловатянка в Хвастовичском районе и Мартынки — в Ульяновском. В них суммарная доза радиации составляет 21 микрозиверт (мЗв), это почти равняется предельно допустимой дозе радиации для персонала атомных объектов, равной 20 мЗв.

Но всё равно жители эти деревни покинули — по данным Калугастата, сейчас там никто не живёт. Для сравнения: доза облучения во время одной процедуры компьютерной томографии составляет 3,6 мЗв, а за один перелёт, например, из Москвы в Хабаровск пассажиры получают дозу радиации примерно в 4–5 мЗв.

Не пей из копытца…

… и не ешь лесных ягод, если ты проживаешь в одном из южных районов области.

По данным регионального минздрава, демографическая ситуация в Жиздринском, Ульяновском и Хвастовичском районах остаётся неблагоприятной. Однако в значительной степени в этом виноваты сами жители.

Раньше изрядную долю радиации население получало с молоком от коров из личных подсобных хозяйств. Но сейчас это менее актуально: поголовье КРС в этих районах сокращается, что связывают прежде всего с тем, что население этих районов стареет и ему уже не под силу содержать сельскохозяйственных животных.

Вместе с тем по-прежнему жители активно употреб­ляют в пищу собранные в окрестных лесах радиоактивные грибы, ягоды, а также охотятся на диких животных, прежде всего кабанов, которые становятся также источником радиоактивного заражения по пищевым цепочкам.

Этого вполне можно избежать, но, по свидетельству исследователей, кризисные явления привели к тому, что использование в пищу даров леса в последнее время только увеличилось.

Выводы

Основные факторы радиационной опасности на территории Калужской области — оставшееся в наследство от Обнинской АЭС хранилище РАО под Боровском, ядерные реакторы в исследовательских институтах наукограда и остатки радиоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

За 30 лет, прошедших с момента этой аварии, радиационная обстановка на загрязнённых радионуклидами территориях Калужской области значительно улучшилась. На сегодня облучение вследствие Чернобыльской аварии составляет всего лишь 0,6%. Причём в половине случаев это связано с употреблением в пищу сельским населением дикорастущих растений и продуктов охотничьего промысла.

Однако растут показатели доз облучения, связанные с использованием высокотехнологичной медицинской помощи. Это в первую очередь наиболее информативный, но и наиболее облучающий метод компьютерной томографии.

В то же время самый мощный источник радиации, дающий более 86% всего облучения, — это… сама природа. А точнее, земная кора, выделяющая радон и его короткоживущие продукты — калий‑40 и рубидий‑87. Однако это не только неопасно, но в некоторых случаях даже полезно.