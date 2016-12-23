Средняя зарплата в Калуге составила 36 600 рублей

В ноябре 2016 года средняя начисленная зарплата в городе составила 36 600 рублей, сообщает Калугастат. Эта статистика учитывает данные предприятий, на которых трудится 15 и более человек.

Цены за ноябрь выросли на 0,7%. Годовая инфляция составляет 6,5%.

Оборот розничной торговли в ноябре, по сравнению с октябрём, упал на 2%.