Что подорожало перед Новым годом

В пятницу, 23 декабря, на совещании в правительстве Калужской области рассказали, как изменились цены в нашем регионе за последнюю неделю.
По данным мониторинга, с 14 по 21 декабря в магазинах федеральных сетей подорожали копченая рыба – на 2%, картофель, капуста – на 3%, виноград – на 8%.
При этом многие продукты подешевели: мука, макароны – на 2%, чай – на 2,6%, рыба соленая – на 3%, яблоки, бананы – на 3%, цитрусовые – на 10%.
Оптовые цены на бензин увеличились на 0,9%, на дизельное топливо – на 2%. Отмечается увеличение розничных цен на бензин – на 10 коп. /литр и дизельное топливо – на 18 коп. /литр.
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