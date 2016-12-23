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Что подорожало перед Новым годом

23.12.2016 10:41 0 Дмитрий Ивьев
Что подорожало перед Новым годом

В пятницу, 23 декабря, на совещании в правительстве Калужской области рассказали, как изменились цены в нашем регионе за последнюю неделю.

По данным мониторинга, с 14 по 21 декабря в магазинах федеральных сетей подорожали копченая рыба – на 2%, картофель, капуста – на 3%, виноград – на 8%.

При этом многие продукты подешевели: мука, макароны – на 2%, чай – на 2,6%, рыба соленая – на 3%, яблоки, бананы – на 3%, цитрусовые – на 10%.

Оптовые цены на бензин увеличились на 0,9%, на дизельное топливо – на 2%. Отмечается увеличение розничных цен на бензин – на 10 коп. /литр и дизельное топливо – на 18 коп. /литр.


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Тэги: статистика цены
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Субботний мусейон
Калужский музей изобразительных искусств
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