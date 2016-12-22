На всю область выделили только 26 мест для запуска петард

Второму по значимости городу Калужской области - Обнинску - разрешили «бабахать» только в одном месте - на пересечении улиц Маркса и Ленина.

В Кирове можно взрывать петарды на площади Победы и на улице Ленина в районе автомойки.

В Спас-Деменске любителей петард ждут только на бывшем аэродроме.

В Бетлице для петард тоже выделили заброшенный аэродром.

В Барятино также выделен бывший аэродром.

В Бабынино можно пускать петарды на площади возле здания администрации

В Воротынске — на площади по улице Сиреневый бульвар.

В Медыни петарды запускать будут на городской площади

В Перемышле, судя по данным МЧС, пускать петарды можно везде, отойдя от домов на 200 метров. Точную площадку спасатели не указали.

В Ульяново разрешенное место — центральная площадь.

В Юхнове можно запускать петарды на улице Ленина около дома №33.