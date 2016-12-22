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На всю область выделили только 26 мест для запуска петард

22.12.2016 10:32 15 Алёна Павлова
На всю область выделили только 26 мест для запуска петард

МЧС выделило жителям Калужской области 26 площадок, на которых можно запускать фейерверки. Спецплощадки достались даже не каждому муниципалитету.

  • Второму по значимости городу Калужской области - Обнинску - разрешили «бабахать» только в одном месте - на пересечении улиц Маркса и Ленина.
  • В Кирове можно взрывать петарды на площади Победы и на улице Ленина в районе автомойки.
  • В Спас-Деменске любителей петард ждут только на бывшем аэродроме.
  • В Бетлице для петард тоже выделили заброшенный аэродром.
  • В Барятино также выделен бывший аэродром.
  • В Бабынино можно пускать петарды на площади возле здания администрации
  • В Воротынске — на площади по улице Сиреневый бульвар.
  • В Медыни петарды запускать будут на городской площади
  • В Перемышле, судя по данным МЧС, пускать петарды можно везде, отойдя от домов на 200 метров. Точную площадку спасатели не указали.
  • В Ульяново разрешенное место — центральная площадь.
  • В Юхнове можно запускать петарды на улице Ленина около дома №33.

В Калуге, напомним, использовать пиротехнику без риска нарваться на штраф можно в 13 местах.


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Тэги: общество новый год
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