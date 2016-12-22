На всю область выделили только 26 мест для запуска петард

МЧС выделило жителям Калужской области 26 площадок, на которых можно запускать фейерверки. Спецплощадки достались даже не каждому муниципалитету.
|
В Калуге, напомним, использовать пиротехнику без риска нарваться на штраф можно в 13 местах.
|
Депутаты подарили перинатальному центру стенд для детских фотографий 21.12.2016 17:02
В Городской Думе состоялось совместное заседание комитетов 21.12.2016 16:45
Владельцев ресторана оштрафовали за российский герб 21.12.2016 15:55
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2016 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: