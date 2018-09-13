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Авария в Турынино: без воды остались 25 улиц

13.09.2018 10:59 3 738 Дмитрий Ивьев
Авария в Турынино: без воды остались 25 улиц

В четверг, 13 сентября, из-за аварии на водоводе в Турынино без воды остались жители 25 улиц Калуги. Полный список опубликовал областной водоканал:

  • ул. Советская,
  • ул. Турынинская,
  • пер. Советский,
  • ул. 5 Линия,
  • 2-ой Советский проезд,
  • ул. Льва Толстого,
  • ул. Родниковая,
  • ул. Турбостроителей,
  • ул. Калужка,
  • ул. Ждамировская,
  • ул. Покровская,
  • ул. Городенская,
  • пер. Городенский,
  • ул. Хитровка,    
  • ул. Полевая,
  • ул. 1-ая Тарусская,
  • ул. 2-ая Тарусская,
  • ул. 3-ая Тарусская,
  • ул. 4-ая Тарусская,        
  • ул. 5-ая Тарусская,
  • ул. 6-ая Тарусская,
  • ул. 7-ая Тарусская,
  • ул. 8-ая Тарусская,
  • ул. Просторная,
  • ул. Береговая.

- Течет там, где делали по весне, у дома №34 по Советской, - рассказал в «Народных новостях» наш читатель Геннадич.

Местным жителям обещают подвоз воды. Работы должны завершиться к 22:00.

 


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Тэги: жкх коммуналка
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