Авария в Турынино: без воды остались 25 улиц

13.09.2018 10:59 738 Дмитрий Ивьев

В четверг, 13 сентября, из-за аварии на водоводе в Турынино без воды остались жители 25 улиц Калуги. Полный список опубликовал областной водоканал: ул. Советская,

ул. Турынинская,

пер. Советский,

ул. 5 Линия,

2-ой Советский проезд,

ул. Льва Толстого,

ул. Родниковая,

ул. Турбостроителей,

ул. Калужка,

ул. Ждамировская,

ул. Покровская,

ул. Городенская,

пер. Городенский,

ул. Хитровка,

ул. Полевая,

ул. 1-ая Тарусская,

ул. 2-ая Тарусская,

ул. 3-ая Тарусская,

ул. 4-ая Тарусская,

ул. 5-ая Тарусская,

ул. 6-ая Тарусская,

ул. 7-ая Тарусская,

ул. 8-ая Тарусская,

ул. Просторная,

ул. Береговая. - Течет там, где делали по весне, у дома №34 по Советской, - рассказал в «Народных новостях» наш читатель Геннадич. Местным жителям обещают подвоз воды. Работы должны завершиться к 22:00.





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