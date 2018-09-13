Авария в Турынино: без воды остались 25 улиц

В четверг, 13 сентября, из-за аварии на водоводе в Турынино без воды остались жители 25 улиц Калуги. Полный список опубликовал областной водоканал:
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- Течет там, где делали по весне, у дома №34 по Советской, - рассказал в «Народных новостях» наш читатель Геннадич.
Местным жителям обещают подвоз воды. Работы должны завершиться к 22:00.
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