Деньги в трубу: жильцы платили за коммуналку, но счет оказался почти пуст

В понедельник, 10 сентября, на планёрке в горуправе обсудили жуткое состояние многоквартирного дома на улице Салтыкова-Щедрина, 48. Местные жители жалуются, что он рассыпается, а управляющая компания отказывается производить хоть какой-то ремонт. На все обращения в УК жильцы неизменно получают ответ, что денег на счету дома нет. При этом калужане заверяют, что годами исправно оплачивали все счета.

- Дом Признан аварийным в 2015 году и подлежит расселению, - пояснил начальник Управления ЖКХ Виктор УСТИНОВ. - До момента расселения управляет данным домом МУП «УК МЖД Московского округа». На сегодняшний день накопления по текущему ремонту составляют 2000 рублей. С управляющей компанией будем отдельно разбираться, сколько накоплений было сделано в последние несколько лет, куда конкретно пошли деньги. Думаю всё выяснить.

Устинов пояснил, что как только будет утверждена новая федеральная программа по расселению людей из аварийного жилья, этот дом будет расселён одним из первых.

Городской голова распорядился оперативно привести дом в порядок, чтобы жильё не угрожало жизни его обитателям.

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