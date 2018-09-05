Из подъезда - в яму: жители боятся выпускать детей из дома

На днях в соцсетях были опубликованы фотографии подъезда дома по улице Зелёная, 10 в Козельске. По словам жильцов, коммунальщики ещё неделю назад произвели разрытия, а ямы ничем не огородили и ушли.
- Ограждения нет, в управляющую компанию обращались, ничего не изменилось! В доме много детей! Чего ждём? Трагедии? – негодуют жители.
В администрации Козельска во вторник, 4 сентября, нам пояснили, что эта улица относится к закрытому военному городку. С нами согласился пообщаться начальник отдела водопроводно-канализационного хозяйства закрытого городка, но имя назвать отказался и сразу подчеркнул, что ответственность за разрытие не несёт.
- Я ответственности не несу, но в принципе, могу вам рассказать. Там ведётся плановый, капитальный ремонт по замене горячего водоснабжения и системы отопления. Ведётся замена подземного трубопровода специализированной бригадой. Сейчас они заканчивают на одном участке и приходят туда. А вскрыли там, так как трактор один, временами они его нанимают. Вскрыли сразу в двух местах.
Мужчина пояснил, что ограждение изначально было.
- Было огорожено. Лента натянута. Просто жители за своими детьми не смотрят, они всё там вырывают, дёргают. Как маньяки бегают. Чем они там огородят? Там всё впритык. Подрядчики приехали из Владимира. При себе, как говорится, имели только оградительную ленту, но её сняли.
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