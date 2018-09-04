Допекли: детская школа искусств № 4 осталась без подрядчика

В понедельник, 3 сентября, стало известно о том, что подрядная организация, занимавшаяся реконструкцией здания детской школы искусств № 4 в Анненках, отказалась от выполнения обязательств по муниципальному контракту.

- Подрядчик представил в адрес заказчика решение об одностороннем отказе, - прокомментировал нам начальник Управления капитального строительства Калуги Александр ГРИН. – Оно вступит в силу через 10 дней. После этого контракт будет расторгнут. На реконструкцию данного объекта будет привлечена другая подрядная организация.

Напомним, работы по возведению пристройки и третьего мансардного этажа к зданию ДШИ начались в конце апреля. Завершиться они должны были к 1 сентября. Однако уложиться в сроки, прописанные в контракте, подрядчику не удалось.

Руководство организации считает, что многие проблемы возникли по вине Управления капитального строительства, которое с момента заключения контракта чинило различные препоны и затягивало согласование различных вопросов.

В связи с этим, подрядчик в начале прошлой недели направил в управление капстроительства, а также городскому голове уведомление о намерении расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

– Морально я не готов бросать объект, это не в наших правилах, - комментировал нам директор строительной компании Владимир КАРПОВ. – Но, если допекут и вопросы в течение 10 дней не будут решены, тогда мы точно расторгнем контракт. Потому что невозможно всё время получать по рукам.

Ранее городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ на планёрке в горуправе сообщил, что реконструкция детской школы искусств завершится к 1 ноября. Но учитывая, что на процедуру проведения электронных торгов требуется определённое время, можно предположить, что к началу второй четверти юные музыканты и художники в стены родной школы, скорее всего, не вернутся.