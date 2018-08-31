Отбили руки: подрядчик ДШИ № 4 расторгает контракт из-за чиновников

На прошлой неделе мы рассказывали о плачевной ситуации, в которой оказалась детская школа искусств № 4 в Анненках. Напомним, в конце апреля там началась реконструкция здания, которая предполагала возведение пристройки и третьего мансардного этажа. Работы должны были завершиться к 1 сентября.

Однако уложиться в сроки, прописанные в контракте, подрядчику не удалось. А из-за того, что во время строительства третьего этажа крышу разобрали, здание во время летних дождей залило до первого этажа. Стены и потолки во многих кабинетах покрылись плесенью.

И подрядная организация, и заказчик реконструкции – Управление капитального строительства – зашевелились только после того, как руководство ДШИ обратилось за помощью к журналистам, а те, в свою очередь, озвучили проблему городскому голове Дмитрию РАЗУМОВСКОМУ. На планёрке 27 августа он сообщил, что реконструкция здания завершится к 1 ноября.

- Ответственные сотрудники, которые были на этом объекте, гарантируют, что срок сдачи работ – 1 ноября, - сказал, в частности, Разумовский. – До этого периода дети будут размещаться в школе № 26. Здесь у меня жёсткое требование к Управлению капитального строительства – держать это на особом контроле. Вы просто оттуда вылезать не должны! Это надо всё отслеживать, контролировать, фиксировать. Если идёт отклонение от обещаний, значит, тогда уже будем решать вопрос с подрядчиком. Что касается протечек, подрядчик всё это восстановит, и в нормальном виде школа будет передана детям.

Руководитель подрядной организации на совещание в горуправе не пришёл, сославшись на высокую занятость. Пообщаться с ним нам удалось днём позже, после утренней планёрки, которая состоялась возле ДШИ № 4.

Ответственности за случившееся подрядчик с себя не снимает, однако, считает, что проблемы с реконструкцией возникли в том числе по вине Управления капитального строительства.

- Мы с мая бьём во все колокола по вопросам отсутствия всевозможных согласований, - прокомментировал нам директор подрядной организации Владимир КАРПОВ. – До сих пор просрочены техусловия на тепловые сети. Неизвестно, будет объект с теплом или нет. В «Теплосети» уже заявили, что дополнительно третий этаж отапливаться не будет. Не выделена площадка под пожарные резервуары. Всё это нам предлагают взять на себя, хотя проектом это не предусмотрено. Про газовую трубу вы знаете (Управление капитального строительства в течение длительного времени не могло согласовать перенос газовой трубы, который необходим для возведения пристройки. – Прим. ред.). На эту пристройку завязано всё: и фасад, и крыша. Мы ничего не можем закончить. Все лето никому ничего не надо было! Мы обращались в УКС, у нас куча писем. Нам отвечали, к сожалению, не письменно, а устно: «Да-да, вопрос находится в стадии согласования».

Здесь должна быть пристройка к школе.



В связи с этим руководство компании в начале недели направило в Управление капитального строительства, а также городскому голове уведомление о намерении расторгнуть контракт в одностороннем порядке. В приложении к этому документу подрядчик подробно перечисляет факты неисполнения УКС обязательств по нему.

- Мы готовы расторгнуть контракт, потому что работа не идёт, - говорит Владимир Карпов. – Её можно было закончить в середине – конце июля. Морально я не готов бросать объект, какой бы он ни был. Это не в наших правилах. Всегда хочется доделать. Но если допекут и вопросы в течение 10 дней не будут решены, тогда мы точно расторгнем контракт. Потому что невозможно всё время получать по рукам.

В случае, если договорные отношения между строителями и горуправой расторгнут, ей придётся искать нового подрядчика для завершения реконструкции. В этом случае закончить работы к 1 ноября этого года вряд ли удастся.

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