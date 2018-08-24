Дело - труба: школа искусств 1 сентября останется без праздника

«SOS!!! Посмотрите, что сделали горе-строители с нашей Детской школой искусств N 4 в Анненках (далее - ДШИ). Рыдать хочется! Весь труд нашего директора и педагогов, вкладывавших в эту школу всю душу, просто «смыт». Вся школа – в убитом состоянии, почти все классы залиты после дождей водой и покрылись грибком на стенах и потолке. Потолки разрушены в большей части помещений. Вопрос о начале учебного года в стенах родной школы даже не стоит. Остаётся только молить о помощи!»

Это сообщение – крик о помощи – разместила на нынешней неделе в калужской группе одной из социальных сетей преподаватель ДШИ № 4 Галина ОСАДЧАЯ. К публикации она приложила несколько фотографий – в качестве иллюстрации бедственного положения, в котором оказалась школа.

Глядя на снимки, даже не верится, что ещё несколько месяцев назад в этих классах занимались дети и помещения выглядели вполне цивилизованно. Сейчас, глядя на отвалившиеся обои и плесень на потолке, кажется, что здание находится в аварийном состоянии много лет.

Всё началось чуть больше четырёх месяцев назад, в конце апреля, когда преподаватели ДШИ, тщательно упаковав музыкальные инструменты, перебрались вместе со своими учениками в среднюю школу № 26 – там же в Анненках. Причиной переезда стала долгожданная реконструкция здания детской школы искусств. Она предполагала строительство пристройки и третьего мансардного этажа, в котором планировалось разместить концертный зал примерно на 200 мест.

- Мы мечтаем о нём с 2000-го года, - говорит директор ДШИ № 4 Нина РОЖКОВА.

Когда в прошлом году стало известно, что эти мечты, наконец, сбудутся, и руководство школы, и педагоги, и ученики с родителями были на седьмом небе от счастья.

Электронный аукцион по поиску подрядчика для выполнения реконструкции, состоялся в ноябре 2017-го. Начальная стоимость контракта составляла 34 млн. рублей. Компания, выигравшая торги, снизила её на 7 миллионов. Это был первый тревожный звоночек.

- 23 апреля мы съехали, и тогда же строители приступили к работам, - рассказывает Нина Васильевна. – На первой же планёрке я попросила согласовать работы со всеми сетевыми организациями. В первую очередь – с подземным хранилищем газа по переносу газовой трубы. Это главное: нет трубы – нет пристройки. Но заказчик – Управление капитального строительства Калуги – этого не сделал, хотя представитель подземного хранилища говорил на планёрке: «Хоть завтра перенесём эту трубу. Готовьте документы». Каждую неделю я постоянно спрашивала: «Почему до сих пор не перенесли трубу?» И каждый раз мне отвечали: «Не волнуйтесь, соглашение будет». Его нет до сих пор!

Между тем рабочие занялись строительством мансардного этажа, разобрали частично крышу, после чего работы прекратились. А потом пошли дожди, в результате которых здание школы залило до первого этажа.

- Каждый день наши технички и преподаватели выносили по 15-18 вёдер воды! – рассказывает директор ДШИ.

До 1 сентября осталась всего неделя. И даже слепому понятно, что за оставшееся время чуда не случится, и в родные стены педагоги и их ученики – 500 человек – точно не вернутся. Их обучение временно будет организовано в здании школы № 26, хотя места для всех там катастрофически мало.

«Мы в шоке, - пишет Галина Осадчая. – Боимся, что все детки разбегутся. А ведь это наш многолетний труд. Столько лет ждали этот третий этаж и вот дождались. Вчера рыдали всем коллективом, глядя на руины».

В Управлении капитального строительства об этом безобразии знают. В интервью ТРК «Ника» начальник УКС Александр ГРИН сообщил:

- Мы постараемся, чтобы подрядчик до 1 ноября построил в соответствии с контрактом третий этаж, а также в рамках гарантийных обязательств восстановил все помещения, которые протекли.

Однако руководство подрядной организации, судя по их комментариям нашим коллегам, делать этого не собираются.

- Я не вижу в этом нашей вины, - заявил один из заместителей. – Поэтому вряд ли мы будем восстанавливать за свой счёт. Эта работа должна быть оплачена.

По мнению подрядчика, во всём виноваты проектировщики, разработавшие некачественный проект. Правда, непонятно, зачем вообще компания стала участвовать в торгах на проведение работ по некачественному проекту, ведь он находился в открытом доступе.

Задать этот вопрос лично руководителю подрядной организации пока не получилось: по нашей информации, он отправился в отпуск на море. Действительно, самое время.

На пресс-конференции 21 августа журналисты попросили прокомментировать ситуацию градоначальника Дмитрия РАЗУМОВСКОГО. Он был краток:

- Работа ведётся, в этом году она должна быть завершена. Если есть нарушения подрядчика, это штрафные санкции. В рамках обязательств всё будет восстановлено.

Пользуясь случаем, коллектив детской школы искусств – а он, по большей части, женский – пригласил Дмитрия Олеговича в гости в школу, чтобы он собственными глазами оценил масштабы бедствия и помог разрулить его последствия. Воевать со строителями в одиночку, без мужской поддержки, педагогам трудно.

После пресс-конференции городского головы и публикаций в соцсетях в ДШИ № 4 побывали сразу два региональных телеканала. В эфир вышло несколько сюжетов о плачевном положении, в котором оказалась школа.

- Что-то после этого изменилось? – поинтересовалась я у директора.

- Была планёрка, - вздохнула Нина Васильевна. – Снова поговорили про газовую трубу и разошлись…

Фото Галины ОСАДЧЕЙ.

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