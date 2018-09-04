Калужане оказались в должниках, хоть и платили коммуналку исправно

В понедельник, 3 сентября, на планёрке в горуправе чиновники обсудили ситуацию, в которой оказались некоторые жители Правого берега.
Калужане исправно оплачивали коммуналку, но им каждый раз приходили квитанции с долгами. Выяснилось, что штрих-кодом, указанном на квитанции, пользуется несколько организаций.
- На сегодняшний день было таких обращений в общей сложности шесть, всего лишь, - прокомментировал ситуацию начальник Управления ЖКХ Виктор УСТИНОВ. - У управляющей компании заключён договор с расчётным центром «ЕИРЦ №1». С 2009 года ЕИРЦ №1 при выпуске квитанций использует линейный штрих-код. До сих пор каких-либо нареканий по его работе не было.
Но с 2018 году такой же штрих-код использует некое ТСЖ «Дубки». Пострадавшим калужанам обещали вернуть деньги.
- При попытке заплатить высвечивается несколько организаций. Необходимо выбрать ту, куда надо оплачивать. Люди по привычке не выбирали, а нажимали первую попавшуюся. А это как раз «Дубки», - добавил Устинов.
Городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ попросил проконтролировать процесс возвращения денег, а также найти и наказать виновных в подобной неразберихе.
- Надо индивидуально проконсультировать каждого заявителя, пошагово провести по всей технологии оплаты, чтобы не было больше ошибок, - сказал Разумовский.
В свою очередь представитель жилинспекции заявил, что по данному факту проводится проверка.
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