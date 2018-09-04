Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 04 сентября
$ 68.04 0.04
79.50 0.18
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Калужане оказались в должниках, хоть и платили коммуналку исправно

04.09.2018 10:47 1 1765 Елена Французова
Калужане оказались в должниках, хоть и платили коммуналку исправно

В понедельник, 3 сентября, на планёрке в горуправе чиновники обсудили ситуацию, в которой оказались некоторые жители Правого берега. 

Калужане исправно оплачивали коммуналку, но им каждый раз приходили квитанции с долгами. Выяснилось, что штрих-кодом, указанном на квитанции, пользуется несколько организаций. 

- На сегодняшний день было таких обращений в общей сложности шесть, всего лишь, - прокомментировал ситуацию начальник Управления ЖКХ Виктор УСТИНОВ. -   У управляющей компании заключён договор с расчётным центром «ЕИРЦ №1». С 2009 года ЕИРЦ №1 при выпуске квитанций использует линейный штрих-код. До сих пор каких-либо нареканий по его работе не было.
 
Но с 2018 году такой же штрих-код использует некое ТСЖ «Дубки». Пострадавшим калужанам обещали вернуть деньги. 

- При попытке заплатить высвечивается несколько организаций. Необходимо выбрать ту, куда надо оплачивать. Люди по привычке не выбирали, а нажимали первую попавшуюся. А это как раз «Дубки», - добавил Устинов. 

Городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ попросил проконтролировать процесс возвращения денег, а также найти и наказать виновных в подобной неразберихе.

- Надо индивидуально проконсультировать каждого заявителя, пошагово провести по всей технологии оплаты, чтобы не было больше ошибок, - сказал Разумовский.

В свою очередь представитель жилинспекции заявил, что по данному факту проводится проверка. 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: жкх платежи
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

Тур по калужским новостройкам 28.08.2018 14:23

Волшебный пендель: после прокурорской проверки готовность к зиме выросла с нуля до 70% 28.08.2018 14:01

Во время урагана в Калуге затопило многоэтажку 27.08.2018 13:40

Рейсовый ПАЗ насмерть сбил пенсионерку в День города 27.08.2018 11:15

Капля в море: в год из аварийных домов расселяют всего 10 семей 21.08.2018 16:34


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 08 сентября, 10:30
«Натальин день»
п. Полотняный Завод, музей
пн 10 сентября, 12:00
Фестиваль «Сердцем хранимые». Полная программа
Калуга
пт 14 сентября, 10:00
«Калужская осень – 2018»
Анненки, ДЮСШ
пт 21 сентября, 11:00
Фестиваль «Открываем книгу – Открываем мир»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Для детей

ср 05 сентября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
чт 06 сентября, 15:00
"Школа по-толстовски"
Визит-центр национального парка "Угра"
пн 10 сентября, 14:00
Лекция «Куликовская битва»
Городской Досуговый центр
сб 15 сентября, 11:00
День открытых дверей в центре "Достояние"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр

Концерты

пт 07 сентября, 21:00
Мертвые Дельфины
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 09 сентября, 19:00
Kinder (Rammstein cover band)
Мажор, бар
ср 12 сентября, 19:00
Вечер итальянской классики
Дом музыки
пт 14 сентября, 19:00
Вечер в стиле Progressive classic
Дом музыки

Кино

Гоголь. Страшная месть
Отель «Артемида»
Война и мир: Наташа Ростова
Принцесса и дракон
Новости компаний

В Калужской области растет мужской фактор бесплодия

«Ростелеком» организовал трансляцию киберспортивного чемпионата в Калуге

Филиал «Калугаэнерго» поддерживает мероприятия фестиваля #ВместеЯрче

«Ростелеком» продемонстрировал возможности на форуме «Цифровая эволюция 2018» в Калуге

Опросы
Краеведы вновь попросили вернуть Калуге Московские ворота. Уважаемые читатели, а вы за или против восстановления Московских ворот? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Лечение саркомы Юинга в Израиле

Электропростыни и электроодеяла в интернет-магазине «Мед-Сердце»

Как свить родовое гнездо по технологиям XXI века

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.