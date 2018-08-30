Шах и пат: разруха начинает и выигрывает

Улица Набережная — кусочек старой уходящей Калуги. Здесь что ни дом, то объект культурного наследия XIX века. Правда, внешне строения больше похожи на бомжатники: облезлые малоэтажки с перекошенными стенами, вываливающимися кирпичами, дырявыми крышами, практически исчезнувшей лепниной. На этой улице не то что жить, по ней ходить-то опасно: того и гляди на тебя что-нибудь свалится. В доме № 5, например, уже обрушилась часть стены. Ремонтировать её не стали, просто затянули это место зелёной сеткой. В доме № 3 отваливаются кирпичи — территорию вокруг лишь огородили лентой. А на прошлой неделе в двух квартирах этой трёхэтажки рухнули потолки.

Ненужный памятник

Светлану до сих пор трясёт при воспоминании о случившемся. Молодая женщина с 6-летней дочерью на выходные уезжала к родителям, а когда вернулась, обнаружила, что вместо потолка в её квартире зияет огромная дыра, сквозь которую отлично просматриваются все дыры в крыше.

— Когда я открыла дверь — просто остолбенела. Перед глазами всё поплыло, давление подскочило! К кому обращаться, что делать? Сначала отвезла ребёнка в детский сад, затем отправилась в наше домоуправление, — рассказывает Светлана. — У меня даже голос пропал. Еле-еле смогла объясниться. Но на меня там и внимания никто не обратил. Вижу, проходит мимо мужчина, я — к нему. Оказалось, это начальник. Говорю: надо срочно ко мне выезжать. Он мне отвечает, что у него планёрка. «Вы планёрку должны провести на Набережной, 3!» Руководитель управляющей компании мне сказал, что об этом доме узнал только неделю назад. Мол, чего вы от меня хотите, меня только назначили.

Поняв, что ждать помощи бесполезно, женщина вызвала телевизионщиков. Вместе с ними — видимо, по случайному совпадению — приехали представители управляющей компании, ЖКХ, МЧС и даже, по словам Светланы, Росгвардии. Пострадавшая насчитала 50 человек! Походили, пошумели, дали на камеру комментарии и уехали. Никто у хозяйки квартиры даже номера телефона не взял.

Светлана ожидала, что и на следующий день у её дома будет такая же суета. Не тут-то было.

Мы пришли к женщине в дождливый день. Сквозь дыры в потолке вода лилась в комнату. Никаких мер управляющей компанией принято не было.

— Мне дали понять, что ничего страшного в моей ситуации нет. Дом официально не является аварийным. Более того, у меня спросили, почему я сама не ремонтировала крышу. А откуда у меня на это деньги? К тому же дом является объектом культурного наследия XIX века, это какая-то бывшая конюшня. Если я что-то сделаю сама, меня же за это и оштрафуют, — говорит Светлана, стоя на пороге комнаты.

Она до сих пор боится заходить внутрь. В разговоре женщина чуть ли не извиняется за то, что несколько лет назад купила в этом доме жильё — 20 квадратов.

— Денег на большее не хватило.

Два раза в одну воронку

Через несколько дней после случившегося владелец соседней комнаты обнаружил в своём потолке две дыры. Как оказалось, после смерти жены мужчина не смог оставаться в этом доме. Появлялся раз в месяц — забрать коммунальные счета и пообщаться с соседями. В один из последних визитов его ждал неприятный сюрприз.

В итоге жителям верхнего этажа пришли официальные письма с предложением переехать.

— Они всем предложили комнату в коммуналке. А что не одну на всех? Это было бы более выгодно! — такими словами встретила нашего корреспондента местная жительница Ирина Борисовна. — У меня квартира со всеми удобствами — почти 70 квадратов! А они предлагают нам комнату в коммуналке. Я свои права знаю. Если власти признают этот дом аварийным, то должны предоставить аналогичное жильё. А если они считают, что дом пригоден для проживания, должны его отремонтировать.

Сейчас в квартире Ирины Борисовны вовсю идёт ремонт. Она за собственный счёт над своим жильём залатала кровлю, потратив на это 100 тысяч рублей.

Полное бездействие

Как оказалось, жильцы на протяжении многих лет сообщали о плачевном состоянии дома. Стопку писем теперь демонстрируют журналистам и чиновникам. В частности, они не раз информировали о жутком состоянии крыши. Так что обрушение потолка не должно было стать для городских властей неожиданностью.

— У меня коллективные письма 15-летний давности с требованием отремонтировать крышу. Она все эти годы течёт — соответственно, всё гниёт. А они, видите ли, не могут её ремонтировать. Я плачу по шесть с лишним тысяч за «коммуналку». В доме уже 50 лет ничего не делалось. Куда идут наши деньги?

Эмоциональная речь Ирины Борисовны привлекла внимание других жителей.

— Наш дом уходит под землю! По всему фасаду — огромная трещина!

— Лестница вся перекосилась! Перил нет! На стенах видна дранка. Входные двери деревянные, не закрываются. Мёрзнем!!!

— Жителям нижних этажей переехать не предлагают. Видимо, будут ждать, когда в квартирах верхних этажей полы сгниют и к ним провалятся! А всё это происходит потому, что вовремя ничего не хотят делать!

Судьбу дома должна решать межведомственная комиссия…

Матери-одиночке податься некуда. Светлана осмотрела резервное жильё в трёх общежитиях. Состояние двух предложенных комнат её шокировало, одна — понравилось.

— Я спросила в Управлении ЖКХ: «А не получится ли так, что вы меня в этом общежитии оставите на всю жизнь?» Мне ответили: «А не мы законы пишем. Откуда нам знать, что будет через месяц! Может быть, вас в манёвренное жильё поселят, а потом так и оставят. Вам ведь жильё предоставили!», — рассказывает Светлана. — Я теперь не знаю, что мне и делать. Может, лучше переехать на время к родителям в район? Ведь комната на Набережной, 3, — моя собственность, а комната в коммуналке — муниципальное жильё.

Официальный ответ

- По поручению Управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в настоящее время муниципальным казённым учреждением «Центр по повышению энергетической эффективности» заключается договор со специализированной организацией на выполнение работ по инструментально-лабораторному обследованию строительных конструкций дома № 3 по ул. Набережной за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», — сообщает Управление ЖКХ. — После получения заключения обследования Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги от имени собственника муниципальных помещений указанного дома обратится в комиссию по вопросу признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.



В связи с произошедшим 21.08.2018 обрушением чердачного перекрытия указанного дома Управлением жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения безопасности предложено всем жильцам дома рассмотреть возможность получения жилого помещения манёвренного фонда в виде комнаты в коммунальной квартире (бывшее общежитие) до решения жилищного вопроса в установленном законодательством порядке. Для этого жильцам предложено обратиться в городскую межведомственную комиссию для рассмотрения вопроса признания занимаемых ими жилых помещений непригодными для проживания.

Эта статья была опубликована в №35 газеты «Калужский перекрёсток» от 28.08.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.