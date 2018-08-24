В неаварийном памятнике архитектуры дважды рухнул потолок

В понедельник, 20 августа, в «Народных новостях» наш читатель WhiteHorse рассказал о том, что в доме на улице Набережной в одной из комнат обвалился потолок. А 22 августа то же самое произошло и в соседней.

Мы побывали на месте ЧП и пообщались с хозяйкой пострадавшей квартиры. Как выяснилось, она сразу обратилась в горуправу и управляющую компанию.

С её слов представители компетентных ведомств поначалу не посчитали ситуацию заслуживающей внимания, однако позже сотрудники управляющей компании и чиновники приехали на место происшествия. Потерпевшей предложили временное жильё и назначили техническую экспертизу здания.

Этот дом является памятником архитектуры, и вопрос о признании его аварийным жильём на настоящий момент открыт. Хотя, судя по внешнему виду, его следовало закрыть уже давно.

Правда, всё же надо признать, что без заключения экспертизы сложно дать технически грамотный ответ об аварийности этого дома, однако наш источник, обладающий знаниями в сфере строительства, сообщил, что проживание в таком жилище, действительно, может быть опасным.

Как мы уже говорили выше, 22 августа произошло повторное обрушение крыши уже в другой комнате в этом же доме. По счастливой случайности в этот раз тоже обошлось без жертв.

Как говорит хозяйка квартиры, в которой произошел инцидент, она исправно платит за услуги ЖКХ и одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Хотелось бы пожелать ей стойкости в трудной ситуации, и отметить внимание неравнодушных жителей нашего города, оказавших ей помощь и моральную поддержку.

Мы продолжим следить за тем, как будет развиваться эта ситуация.