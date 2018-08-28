Тур по калужским новостройкам

В пятницу 14 сентября, «Комсомольская правда» - Калуга» приглашает калужан в тур по новостройкам.

Вы сможете лично увидеть, как ведется строительство, изучить планировки квартир и задать застройщикам все интересующие вас вопросы.

Так что, если вы планируете купить квартиру в Калуге и хотите сделать правильный выбор, - нам по пути!

Спешите! Количество мест ограниченно. Участие в туре бесплатное, но нужно предварительно записаться по телефону: (4842) 79-04-54, доб. 181.

Наша цель - помочь калужанам с выбором квартиры, и для этого мы каждый раз стремимся включить в тур как можно больше новостроек.