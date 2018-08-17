Прокуратура начала поиск латентных обманутых дольщиков

Горячая линия для поиска латентных, то есть скрытых, проблемных домов заработала в прокуратуре Калужской области.

Звонить на нее призывают всех, у кого официально дома проблемными не признаны, но в реальности застройщики нарушают права дольщиков.

Жалобы от последних на первых принимают по круглосуточному телефону горячей линии:

8-910-520-31-09.

В рабочие дни в прокуратуре области по адресу ул. Кутузова, 2, специально будут дежурить сотрудники. Время приема по вопросам проблем с застройщиками: с 9:00 до 18:00, а в пятницу до 17:00.

Также можно написать письменное обращение в областную прокуратуру. Сотрудники органов обещают проверять все обращения.