Прокуратура начала поиск латентных обманутых дольщиков

Горячая линия для поиска латентных, то есть скрытых, проблемных домов заработала в прокуратуре Калужской области.
Звонить на нее призывают всех, у кого официально дома проблемными не признаны, но в реальности застройщики нарушают права дольщиков.
Жалобы от последних на первых принимают по круглосуточному телефону горячей линии:
В рабочие дни в прокуратуре области по адресу ул. Кутузова, 2, специально будут дежурить сотрудники. Время приема по вопросам проблем с застройщиками: с 9:00 до 18:00, а в пятницу до 17:00.
Также можно написать письменное обращение в областную прокуратуру. Сотрудники органов обещают проверять все обращения.
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