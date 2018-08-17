Суд не указ: 7 лет власти игнорируют его решение о капремонте дома

Улица Чичерина — одна из красивейших в Калуге, благодаря которой можно без машины времени оказаться и в 30-х, и 50-х годах прошлого века. За этот облик её и полюбили киношники. Улочка не раз мелькала в российских сериалах. Правда, сейчас она производит удручающее впечатление. У большинства домов фасады облупились, оголив кирпичи, а балконы грозят рухнуть на зазевавшихся прохожих.
Из ряда типовой архитектуры резко выделяется пятиэтажка на Чичерина, 18. Дом — этакий кентавр: низ — сталинка, верх — современная мансарда. В этой-то надстройке жильцы остальных четырёх этажей и видят главную причину своих бед. Они уже несколько лет безуспешно добиваются капитального ремонта дома. Но даже выигранный в 2011 году суд не может заставить городские власти привести пятиэтажку в порядок.
Базис и надстройка
На прошлой неделе во дворе прошло общее собрание жильцов, на котором они обсудили беды дома и возможные пути решения проблем.
— Более или менее нормальный был дом! Так нет, мансарду сделали! Кто разрешил? — первой начала возмущаться старожил Тамара ТАРАСЕВИЧ. — Дом был рассчитан на четыре этажа, а там, когда строили, двутавры полуметровые выносили! Такое безобразие сделали, что все двери повело. Берковский (руководитель ООО «Мансардастрой+», который обещал с помощью мансард вдохнуть новую жизнь в старое жильё. — Прим. автора) взбаламутил всех, он и в тюрьму за это попал! Из-за мансарды у нас дымоход засорён. Живём, как на пороховой бочке. Какой может быть капремонт, когда в мансарде промывают трубы отопления по фасаду! Шланг бросают, и с крыши всё течёт. Когда её делали, отливы не поставили, в итоге дождь заливает фасад сплошной стеной. Дом рушится. Это, наверное, самый страшный дом во всей Калуге. Позорище!
— Лет 10 назад построили мансарду. Ни экспертиз, ни проектной документации! Такое зодчество называется «тяп-ляп». Там и отопление сделали кое-как, и вытяжки непонятно как работают. Из-за мансарды идёт дополнительная нагрузка на дом — он старый, 1955 года постройки! Кто разрешил? Мне не жалко, живут люди и живут, — говорит местный житель Юрий Иванович. — Но они сами там мучаются. Окна у них все сгнили, местами рамы перекосило, крыша течёт.
На вопрос, почему жильцы не возмущались тогда, когда делали надстройку, собственники признаются, что купились на обещания.
— Нас заверяли, что отдельные квартиры дадут. Мы обрадовались и подписали документы, — говорят жильцы коммуналок. — А в итоге расселили только одну квартиру на четвёртом этаже.
Но коммуналок в доме немного. Остальные жильцы поставили подписи в надежде, что с появлением мансарды будет сделан капитальный ремонт всего дома.
— Они ко всем заходили. Лишь четверо в доме, в том числе и я, ничего не подписали. А потом оказалось, что наши подписи стоят! Их подделали, — добавляет Тамара Тарасевич.
К слову, никто из жильцов мансарды так и не пришёл на общее собрание. Остальные жители дома уверены, что собственники мансарды за коммуналку не платят.
— У нас 24 квартиры, а в должниках числятся 303, 209! Откуда они взялись?
Коммунальный ад
Жители первых этажей жалуются, что в подвале висят оголённые провода, даже электрики не рискуют туда спускаться.
— Квартиры у нас хорошие, потолки высокие. Но перекрытия в сталинках деревянные, а провода в подвале оголённые. Малейшая искорка — и мы сгорим!
— Я живу здесь с 1968 года! — перебивает соседку пожилая женщина. — В последнее время проблема с канализацией: вся гадость течёт в подвал, и мы этим дышим! Раньше такого не было. Канализация нас задолбала, месяца не проходит, чтобы мы не вызывали аварийку!
— Это не дом, а клоака! С отоплением постоянные перебои. Когда во всём городе его уже дают, наш холодный стоит.
— Труба в доме текла, сделали. И теперь, если на верхних этажах люди стирают, у нас из раковины пена идёт! Мне приходится посуду мыть отдельно — в тазике!
— Квартиры у нас большие, за коммуналку платим много, но по факту ничего не делают ни городские власти, ни управляющая компания.
Вода — по расписанию
— В 2000 году мы заехали в этот дом, сделали ремонт, а в 2002-м квартиру затопило. Я живу на четвёртом этаже. Надо мной в мансарде никого. Пришлось судиться. Я подавала на 5 организаций, а повесили всё на жильца, у которого и документов-то на квартиру нет. С тех пор нас постоянно заливает, крыша никакая, окна протекают. С 2011 года обращаемся куда только можно. Приходит комиссия, акты составляет, но ничего не решается. Одни отписки: «Денег нет. Таких, как вы, много». Но жить здесь уже невыносимо. Дошло до того, что кирпичи с верхних этажей падают. С водой — безобразие. Вечером её порой не бывает: в 5 часов напор нормальный, в 10 уже душ не примешь. За что ни возьмись — от крыши до канализации, — всё надо ремонтировать.
Устав от отписок, в 2011 году жильцы обратились в Калужский районный суд. Он обязал муниципальное образование «Город Калуга» провести капитальный ремонт дома за счёт средств бюджета. Но этого не произошло и по сей день. Жильцы показывают стопку писем за подписью господина Струева (на тот момент он был руководителем Управления ЖКХ. — Прим. автора). В этих письмах меняются только даты. Год от года калужанам обещают, что их дом включат в график ремонта. А на сайте Фонда капитального ремонта в разделе «Долгосрочные планы» говорится, что лишь в 2026 году коммунальщики возьмутся за водоснабжение этого дома, а за крышу и канализацию –ещё позже.
Ситуацию прокомментировали в управляющей компании.
— Мансарда официально оформлена, было дано разрешение городской управы на её строительство. В ней только одна квартира не приватизирована — у жильца нет документов на право собственности. И её владельца мы не знаем. А все остальные платят в УК за услуги, которые им предоставляются, — сообщил главный инженер УК «Забота Плюс» Илья ЗАХАРОВ.
— Состояние дома — худшее из худших. За счёт средств текущего ремонта мы не можем его привести в порядок, пока не будет протокола решения жильцов, на что они хотели бы направить средства. Мы поддерживаем состояние дома, выполняем аварийные заявки, а по поводу фасада и коммуникации есть решение суда. Город не выделяет средств. Мы неоднократно обращались по данном вопросу, но нам пока отвечают, что денег в бюджете нет.
За комментариями мы обратились в городскую управу Калуги. Но оперативно предоставить их нам не смогли. Как только мы их получим, опубликуем.
От дома периодически откалываются кирпичи. Один из них как-то упал на детскую коляску. К счастью, ребёнка в ней не было.
Корнем своих бед жильцы считают появление мансарды.
Дом рассыпается на глазах.
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