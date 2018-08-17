Суд не указ: 7 лет власти игнорируют его решение о капремонте дома

Улица Чичерина — одна из красивейших в Калуге, благодаря которой можно без машины времени оказаться и в 30-х, и 50-х годах прошлого века. За этот облик её и полюбили киношники. Улочка не раз мелькала в российских сериалах. Правда, сейчас она производит удручающее впечатление. У большинства домов фасады облупились, оголив кирпичи, а балконы грозят рухнуть на зазевавшихся прохожих.

Из ряда типовой архитектуры резко выделяется пятиэтажка на Чичерина, 18. Дом — этакий кентавр: низ — сталинка, верх — современная мансарда. В этой-то надстройке жильцы остальных четырёх этажей и видят главную причину своих бед. Они уже несколько лет безуспешно добиваются капитального ремонта дома. Но даже выигранный в 2011 году суд не может заставить городские власти привести пятиэтажку в порядок.

Базис и надстройка

На прошлой неделе во дворе прошло общее собрание жильцов, на котором они обсудили беды дома и возможные пути решения проблем.

— Более или менее нормальный был дом! Так нет, мансарду сделали! Кто разрешил? — первой начала возмущаться старожил Тамара ТАРАСЕВИЧ. — Дом был рассчитан на четыре этажа, а там, когда строили, двутавры полуметровые выносили! Такое безобразие сделали, что все двери повело. Берковский (руководитель ООО «Мансардастрой+», который обещал с помощью мансард вдохнуть новую жизнь в старое жильё. — Прим. автора) взбаламутил всех, он и в тюрьму за это попал! Из-за мансарды у нас дымоход засорён. Живём, как на пороховой бочке. Какой может быть капремонт, когда в мансарде промывают трубы отопления по фасаду! Шланг бросают, и с крыши всё течёт. Когда её делали, отливы не поставили, в итоге дождь заливает фасад сплошной стеной. Дом рушится. Это, наверное, самый страшный дом во всей Калуге. Позорище!

— Лет 10 назад построили мансарду. Ни экспертиз, ни проектной документации! Такое зодчество называется «тяп-ляп». Там и отопление сделали кое-как, и вытяжки непонятно как работают. Из-за мансарды идёт дополнительная нагрузка на дом — он старый, 1955 года постройки! Кто разрешил? Мне не жалко, живут люди и живут, — говорит местный житель Юрий Иванович. — Но они сами там мучаются. Окна у них все сгнили, местами рамы перекосило, крыша течёт.

На вопрос, почему жильцы не возмущались тогда, когда делали надстройку, собственники признаются, что купились на обещания.

— Нас заверяли, что отдельные квартиры дадут. Мы обрадовались и подписали документы, — говорят жильцы коммуналок. — А в итоге расселили только одну квартиру на четвёртом этаже.

Но коммуналок в доме немного. Остальные жильцы поставили подписи в надежде, что с появлением мансарды будет сделан капитальный ремонт всего дома.

— Они ко всем заходили. Лишь четверо в доме, в том числе и я, ничего не подписали. А потом оказалось, что наши подписи стоят! Их подделали, — добавляет Тамара Тарасевич.

К слову, никто из жильцов мансарды так и не пришёл на общее собрание. Остальные жители дома уверены, что собственники мансарды за коммуналку не платят.

— У нас 24 квартиры, а в должниках числятся 303, 209! Откуда они взялись?

Коммунальный ад

Жители первых этажей жалуются, что в подвале ­висят оголённые провода, даже электрики не рискуют туда спускаться.

— Квартиры у нас хорошие, потолки высокие. Но перекрытия в сталинках деревянные, а провода в подвале оголённые. Малейшая искорка — и мы сгорим!

— Я живу здесь с 1968 года! — перебивает ­соседку пожилая женщина. — В последнее время проблема с канализацией: вся гадость течёт в подвал, и мы этим дышим! Раньше такого не было. Канализация нас задолбала, месяца не проходит, чтобы мы не вызывали аварийку!

— Это не дом, а клоака! С отоплением постоянные перебои. Когда во всём городе его уже дают, наш холодный стоит.

— Труба в доме текла, сделали. И теперь, если на верхних этажах люди стирают, у нас из раковины пена идёт! Мне приходится посуду мыть отдельно — в тазике!

— Квартиры у нас большие, за коммуналку платим много, но по факту ничего не делают ни городские власти, ни управляющая компания.

Вода — по расписанию

— В 2000 году мы заехали в этот дом, сделали ремонт, а в 2002-м квартиру затопило. Я живу на четвёртом этаже. Надо мной в мансарде никого. Пришлось судиться. Я подавала на 5 организаций, а повесили всё на жильца, у которого и документов-то на квартиру нет. С тех пор нас постоянно заливает, крыша никакая, окна протекают. С 2011 года обращаемся куда только можно. Приходит комиссия, акты составляет, но ничего не решается. Одни отписки: «Денег нет. Таких, как вы, много». Но жить здесь уже невыносимо. ­Дошло до того, что кирпичи с верхних этажей падают. С водой — безобразие. Вечером её порой не бывает: в 5 часов напор нормальный, в 10 уже душ не примешь. За что ни возьмись — от крыши до канализации, — всё надо ремонтировать.

Устав от отписок, в 2011 году жильцы обратились в Калужский районный суд. Он обязал муниципальное образование «Город Калуга» провести капитальный ремонт дома за счёт средств бюджета. Но этого не произошло и по сей день. Жильцы показывают стопку писем за подписью господина Струева (на тот момент он был руководителем Управления ЖКХ. — Прим. автора). В этих письмах меняются только даты. Год от года калужанам обещают, что их дом включат в график ремонта. А на сайте Фонда капитального ремонта в разделе «Долгосрочные планы» говорится, что лишь в 2026 году коммунальщики возьмутся за водоснабжение этого дома, а за крышу и канализацию –ещё позже.

Ситуацию прокомментировали в управляющей компании.

— Мансарда официально оформлена, было дано разрешение городской управы на её строительство. В ней только одна квартира не приватизирована — у жильца нет документов на право собственности. И её владельца мы не знаем. А все остальные платят в УК за услуги, которые им предоставляются, — ­сообщил главный инженер УК «Забота Плюс» Илья ЗАХАРОВ.

— Состояние дома — худшее из худших. За счёт средств текущего ремонта мы не можем его привести в порядок, пока не будет протокола решения жильцов, на что они хотели бы направить средства. Мы поддерживаем состояние дома, выполняем аварийные заявки, а по поводу фасада и коммуникации есть решение суда. Город не выделяет средств. Мы неоднократно обращались по данном вопросу, но нам пока отвечают, что денег в бюджете нет.

За комментариями мы обратились в городскую управу Калуги. Но оперативно предоставить их нам не смогли. Как только мы их получим, опубликуем.

Жители несколько лет добиваются ремонта сталинки.

От дома периодически откалываются кирпичи. Один из них как-то упал на детскую коляску. К счастью, ребёнка в ней не было.

Корнем своих бед жильцы считают появление мансарды.

Дом рассыпается на глазах.

Эта статья была опубликована в №33 газеты «Калужский перекрёсток» от 15.08.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.