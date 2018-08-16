Калужане жалуются на новые лифты

Квест «Зайди в лифт!»

В эту увлекательную игру калужанка Татьяна СТЁПКИНА и двое её маленьких детей вынуждены «играть» почти ежедневно — семья живёт на 8-м этаже, так что обойтись без лифта молодая мама не может.

— Сначала в кабину заходит сын Гриша, разворачивается и прижимает беговел к стенке, — рассказывает Таня. — Потом я закатываю коляску. При этом стараюсь отойти от дверей как можно дальше, иначе не закроются. Если с собой ещё и рюкзак, есть большая вероятность, что мы уже не поместимся.

Новый лифт в доме № 2 по улице Бульвар Энтузиастов, где живёт Татьяна, установили зимой 2016–2017-го в рамках программы Фонда капитального ремонта.

— В принципе, и старый работал нормально, ломался нечасто. Но ему было уже лет 25. Поэтому, когда сказали, что лифт будут менять, мы с соседями только обрадовались: всё-таки новое лучше старого — и стали терпеливо ждать.

Жильцам пообещали, что ремонтные работы займут месяц. Однако закончить их в заявленные сроки подрядчик не смог. Приёмочная комиссия приехала недели через две, но работу не приняла.

— В итоге подрядная организация что-то переделывала, — говорит Таня, — и продолжалось это ещё около месяца, на исходе которого наш энтузиазм немного угас.

Задумчивый и тесный

Но вот наконец час икс настал. Новый лифт запустили в эксплуатацию, народ вздохнул с облегчением и поначалу только радовался: чистая кабина, огоньки на панели горят, приятный женский голос называет этажи. После того как первые восторги улеглись, жителей ждали неприятные сюрпризы.

— Во-первых, оказалось, что новый лифт довольно медленный: неспеша трогается с места, так же неторопливо останавливается, на несколько секунд подвисает и медленно открывает двери, хотя между этажами едет шустро, — рассказывает Татьяна. — Во-вторых, кабины в этих лифтах меньше прежних. Я, конечно, их не замеряла, но ведь помню, сколько места оставалось в старом лифте, когда заходила в него с коляской, и вижу, сколько остаётся сейчас. Раньше было ощутимо просторнее. Это не только моё мнение — так думают и соседи.

Впрочем, неторопливость и теснота не главные претензии жильцов к новым лифтам. Больше всего их беспокоит тот факт, что свежее, только что установленное оборудование имеет свойство довольно часто ломаться.

— За полтора года наш лифт ломался уже раз шесть, — говорит моя собеседница. — Прежний выходил из строя гораздо реже. Правда, чинят его довольно быстро, но частые поломки всё равно настораживают. Ведь это новое оборудование. Если оно сейчас так часто ломается, то что будет лет через 5 или 10? Мне кажется, так не должно быть.

«Отклонений не обнаружено»

Подобные претензии к качеству новых лифтов, заменённых по линии капремонта, являются далеко не единичными. Недавно в социальных сетях разгорелась бурная дискуссия, во время которой калужане очень эмоцио­нально описывали все «прелести» пользования новой грузоподъёмной техникой.

Ссылку на это обсуждение мы отправили в пресс-службу Фонда с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответа пока не дождались, но, скорее всего, он будет в том же духе, в каком сотрудники ФКР отчитались на июльской планёрке перед губернатором.

— Комиссионно установлено: всё лифтовое оборудование соответствует тому, что было раньше, — заявил представитель Фонда. — Мы вчетвером вошли, и никаких проблем не возникло!

— А коляску пробовали завезти? — ­поинтересовался ­губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

— Коляски, к сожалению, не было.

— И что — все коллективно начали врать? — удивился глава региона. — Если раньше с коляской помещались, то теперь не помещаются…

— Все характеристики были подтверждены комиссионно, — ­повторили чиновники. — Ни на миллиметр не стало уже.

К точно таким же выводам пришла и другая комиссия, созданная из депутатов Законодательного Собрания Калужской области.

— Лазерным дальномером были замерены все параметры. Никаких отклонений ни по площади, ни по размерам дверных проёмов не обнаружено. Всё соответствует тому, что было в старых лифтах, — цитирует председателя регионального парламента Виктора БАБУРИНА его пресс-служба. — Новые лифты являются энергосберегающими, с новыми требованиями по безопасности. По словам жильцов, они «медленно ходят» или «медленно закрываются». Однако всё это делается в целях обеспечения безопасности, особенно детей.

О том, почему новые лифты часто выходят из строя, члены комиссии ничего не сказали. Видимо, поломки жителям тоже почудились.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

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