«Теплосеть» наделала больше 50 ям в Калуге

В понедельник, 30 июля, на планёрке в груправе обсудили разрытия в Калуге. На улицах Чичерина, Генерала Попова, Телевизионной оказался раскурочен тротуар, что вызвало недовольство местных жителей.

Как оказалось, разрытия произвела «Теплосеть» в связи с подготовкой к отопительному сезону. Всего в городе таких разрытий больше 50. Коммунальщики уверяют, что все их оперативно устраняют.

Полностью избавить город от таких ям обещают к началу отопительного сезона.

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