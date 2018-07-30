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«Теплосеть» наделала больше 50 ям в Калуге

30.07.2018 16:17 0 150 Елена Французова
«Теплосеть» наделала больше 50 ям в Калуге

В понедельник, 30 июля, на планёрке в груправе обсудили разрытия в Калуге. На улицах Чичерина, Генерала Попова, Телевизионной оказался раскурочен тротуар, что вызвало недовольство местных жителей.

Как оказалось, разрытия произвела «Теплосеть» в связи с подготовкой к отопительному сезону. Всего в городе таких разрытий больше 50. Коммунальщики уверяют, что все их оперативно устраняют.

Полностью избавить город от таких ям обещают к началу отопительного сезона.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: жкх коммуналка
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